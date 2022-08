À terme, tous les utilisateurs Xbox Series X|S et Xbox One pourront utiliser le chat vocal Discord. Les joueurs PS5 ne seront pas délaissés et on a même un gros indice sur la date d'arrivée de cette fonctionnalité très attendue.

Le chat vocal Discord disponible sur PS5 d'ici début 2023

L'insider Tom Henderson a dévoilé un nouveau scoop (via Exputer) qui concerne l'intégration totale de Discord sur PS5. Pour le moment, les possesseurs de la console et d'un compte Discord doivent se contenter de lier leurs comptes pour partager leur activité. Il est ainsi impossible de bénéficier de la fonctionnalité phare : le chat vocal.

Une fois que votre compte Discord est lié, le jeu auquel vous jouez actuellement sur PS4 ou PS5™ sera affiché comme votre activité, tout simplement ! Vous pouvez même choisir d'afficher votre identifiant en ligne PlayStation™Network sur votre profil pour que vos amis Discord puissent vous ajouter et vous suivre. C'est particulièrement utile pour savoir si votre ami joue actuellement à un jeu qui prend en charge le cross-play sur une autre plateforme Support Discord.

Selon Henderson, le chat vocal Discord sur PS5 sera disponible le 8 mars 2023 avec la mise à jour 7.00. C'est la date communiquée par ses sources, si rien ne change d'ici là. Une fois cette intégration réalisée, vous pourrez par exemple discuter avec des amis qui sont sur PC, mobile ou Xbox, en jouant sur PS5.

Avant cela, le firmware 6.00 arriverait lui le 7 septembre 2022. Pour le coup, ce sera plus rapidement vérifiable.