Les possesseurs de PS5 vont être ravis en découvrant les 9 nouveautés gratuites qui sont maintenant accessibles pour tous, sans même besoin d'un abonnement quelconque.

C'est totalement gratuit. Souvent, quand il s'agit d'évoquer des contenus offerts sur PS5, cela passe par un service payant comme le PS Plus. Cependant, il ne faudrait pas passer à côté de tout ce que la console reçoit aussi comme nouveautés accessibles sans rien avoir à débourser. 9 ont fait leur apparition récemment, on vous les présente.

Des nouveautés gratuites à ne pas louper sur PS5

Certes, le PlayStation Plus est un bon moyen de profiter d'avantages et cadeaux. Mais, si vous prenez le temps de faire un tour sur le PS Store, vous pourrez aussi trouver des contenus gratuits qui valent le détour. Non, on ne vous parle pas ici des free-to-play, même s'il y en a quantité et beaucoup d'intéressant. Aujourd'hui, c'est de démos qu'il est question. La PS5 en a accueilli 9 nouvelles pour des jeux prometteurs, c'est une belle occasion de les tester gracieusement avant de potentiellement les acheter :

Dead Reset

Digimon Story Time Stranger : démo du chapitre d'ouverture

Halls of Torment - Prelude

Let Them Come Onslaught : démo roguelike

Lost Eidolons Veil of the Witch

Pools : démo du jeu horrifique de Tensori Oy

Sulfur

Tormented Souls

Yooka-Laylee

Dead Reset, le film interactif horrifique de la PS5

Le concept est plus qu'original : Dead Reset prend la forme d'un roguelite explosif sous forme de film interactif sur PS5. On y incarne un chirurgien piégé dans un futur dystopique qui cherche à s'enfuir de sa prison sous-marine malgré la menace. L'ambiance rappelle clairement les shooters nerveux des années 1990.

Tout dernièrement, Dead Reset a fait une belle surprise aux joueuses et joueurs. Il propose désormais une démo gratuite sur PS5. C'est l'occasion pour vous de voir si la formule vous plaît, si la boucle temporelle et le rythme effréné vous captive suffisamment pour ensuite acheter le jeu complet.

Digimon Story Time Stranger, le nouveau se laisse essayer gratuitement

Le futur épisode vidéoludique de la saga Digimon Story promet de nous plonger dans une intrigue mystérieuse entre le monde réel et le Digital World. On y retrouve le système de combat au tour par tour avec une dimension RPG prononcée pour nous immerger au maximum dans cette histoire inédite.

Les joueuses et joueurs peuvent maintenant découvrir l'introduction de Digimon Story Time Stranger grâce à la démo gratuite sur PS5. Elle donne un premier aperçu de l'histoire et, surtout, des premières rencontres avec les fameux monstres.

Halls of Torment, le prélude devient une démo gratuite sur PS5

Halls of Torment Prelude se présente comme un préquel gratuit à l'expérience complète du jeu. Si vous aimez les jeux de survie à la Vampire Survivors, celui-là est fait pour vous. Il propose une même patte visuelle somptueusement rétro, qui rappelle les premiers Diablo.

Affrontez vos premières vagues d'ennemis avec la démo gratuite de Halls of Torment. Mais, attention, vous risquez de vouloir acheter le jeu complet juste après tant le gameplay est addictif. Ça tombe bien, il arrivera très bientôt sur PS5 et Xbox Series X|S.

Let Them Come Onslaught, un spin-off à essayer gratuitement sur PS5

Let Them Come ravive encore l'esprit roguelike avec son spin-off, Onslaught, sur PS5. Comme dans le premier opus, chaque run y est généré de façon procédurale pour vous permettre d'affronter des hordes d'ennemis imprévisibles. Plus dynamique encore et rejouabe à volonté, c'est un futur incontournable.

La démo gratuite sur PS5 de Let Them Come Onslaught vous permet d'expérimenter ce concentré d'action où les cartes sont rebattues à chaque partie. C'est idéal si vous voulez appréhender le gameplay et voir s'il correspond à vos attentes avant la sortie cette année sur console.

Lost Eidolons Veil of the Witch, une démo gratuite PS5 pour un jeu apprécié

Poursuivons avec un autre spin-off, celui du tactical-RPG Lost Eidolons cette fois. Disponible sur PS5, Veil of the Witch se veut plus nerveux, avec des combats sur des cartes réduites qui obligent à être particulièrement réactif. En outre, la dimension roguelite du titre renouvelle les runs avec des choix narratifs captivants.

Familiarisez-vous avec ce tactical qui offre un vent d'air frais au genre pas sa structure sous forme de roguelite via sa démo gratuite sur PS5. Celle-ci vous permettra de ressentir vraiment le rythme rapide de cette modernisation d'une formule classique.

Pools, une expérience horrifique à tester grâce à la démo gratuite

Parfait à l'approche du mois d'octobre, Pools propose une expérience horrifique minimaliste et dérangeante. Le titre s'inspire de nombreuses légendes urbaines pour vous plonger dans une ambiance étouffante où la menace se cache toujours dans l'ombre. Gare aux jumpscares sur PS5 !

Grâce à sa démo gratuite, Pools vous donne un bon aperçu de son inquiétant univers labyrinthique. C'est l'occasion pour l'éditeur Tensori Oy de présenter une direction artistique angoissante à souhait, couplée d'une bande-son qui participe complètement à l'immersion.

Sulfur offre une démo gratuite pour vous convaincre

Entre la brutalité de Doom et l'ambiance sombre d'un Dark Souls, Sulfur vous entraîne pour explorer des donjons corrompus. En vue FPS, magie et armes à feu se mêle pour dézinguer les ennemis croisés en chemin dans un style graphique très stylisé qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours.

La démo gratuite de Sulfur sur PS5 est parfaite pour avoir un avant-goût de son rythme frénétique. Elle laisse également apercevoir ce que vous réserve sa dimension roguelike et looter-shooter. Voilà qui fait une excellente vitrine pour un jeu à l'identité prononcée.

Tormented Souls, un incontournable à essayer gratuitement sur PS5

Véritable lettre d'amour aux survival horror, Tormented Souls reprend les codes des Resident Evil et autres Silent Hills pour une expérience suffocante sur PS5. Dans la peau de Caroline, parcourez un mystérieux manoir-hôpital rempli de créatures cauchemardesques.

À l'approche d'Halloween, Tormented Souls pourrait bien vous faire de l'œil. Le mieux est donc de l'essayer gratuitement grâce à sa démo sur PS5. Vous pourrez mesurer si son approche old-school est faite pour vous.

Yooka-Replaylee, le remaster propose une démo gratuite sur PS5

Le classique Yooka-Laylee s'offre un beau remaster qui vient corriger un tas d'éléments de la version originale. Cette refonte visuelle plus aboutie propose en somme des ajustements de gameplay pour une expérience plus fluide sur PS5. L'expérience se modernise même avec quelques surprises !

Voyez si cette relecture du jeu de plateformes en 3D vous plaît ! Avant sa sortie, Yooka-Replaylee permet de tester ses améliorations manette en main grâce à une démo gratuite sur PS5. Voilà qui promet de raviver des souvenirs aux nostalgiques.