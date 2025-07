La communauté des joueuses et joueurs PlayStation se voit offrir une nouvelle chance ! Des collectors très prisés de la PS5 profitent d'un restock, les précommandes sont ouvertes.

C'est souvent la guerre quand il s'agit d'acquérir une édition collector, d'autant plus quand il s'agit de hardware. Mais, il peut arriver que nous ayons de bonnes surprises. C'est le cas avec Sony qui vient de remettre à disposition une édition limitée de la PS5 et de ses accessoires qui s'étaient vendue en un éclair la première fois. Voilà une nouvelle chance qui s'offre aux plus rapides !

Le retour de cette PS5 collector qui fait rêver les fans

Pour le 30e anniversaire de sa marque gaming, Sony a fait fort ! La compagnie a sorti une édition limitée de la PS5 aux couleurs de la toute première console PlayStation. Portés par un vent de nostalgie, les amoureux de la PS1 et de cette esthétique grisée de manière générale se sont jetés dessus.

Un an plus tard, alors que le modèle est introuvable, Sony remet en stock sa PS5 collector des 30 ans de PlayStation. Vous pouvez dès maintenant précommander le modèle Slim à 549,99 € pour une livraison prévue le 29 septembre 2025. La console est évidemment accompagnée de sa manette DualSense, des câbles habituels personnalisés pour cette édition et de son socle.

© Sony.

Craquez également pour la manette DualSense anniversaire

Si vous avez déjà une console PS5, vous pourriez tout de même être intéressé par une nouvelle manette ! D'ailleurs, elle peut aussi vous intéresser pour jouer sur PC, mac ou encore iPhone. Il se trouve que la DualSense collector est également remise à la vente. Précommandez-la sans attendre au prix de 79,99 € pour une réception le 29 septembre prochain.

© Sony.

Pour compléter le set PS5, le PS Portal collector est en précommande

Un dernier accessoire collector profite de restock ! Pour celles et ceux qui veulent jouer en déplacement ou sans être coincé devant leur PS5 plus généralement, le PS Portal des 30 ans de PlayStation est aussi disponible en précommande. Il est proposé à un prix de 239,99 € et devrait lui aussi être livré pour le 29 septembre 2025.

© Sony.