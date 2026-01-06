Vous possédez encore des jeux PS4 en physique ? L'un d'eux pourrait vous rapporter gros, son prix à l'occasion a grimpé subitement à la grande surprise de tout le monde.

Avec l'ère du tout numérique, le grand public s'attarde moins sur le marché de l'occasion. Pourtant, celles et ceux qui en restent des fidèles savent que de bonnes surprises peuvent y émerger. Parfois, ce sont de bonnes affaires pour les acheteurs. Mais, d'autres fois, ce sont les vendeurs qui ont de la chance et voient la cote d'un titre s'envoler, comme c'est le cas tout dernièrement pour un jeu PS4 inattendu.

Ce jeu PS4 vaut maintenant de l'or

À première vue, rien ne prédestinait Star Wars Racer Revenge à affoler les foules. Suite direct d'Episode 1 Racer, ce jeu de course relativement méconnu est le fruit du travail de Rainbow Studios, que nous connaissons davantage ces dernières années pour les MX vs ATV Alive. Sorti à l'origine en 2002 sur PlayStation 2, il a eu le droit à une réédition physique par Limited Run Games sur PS4 en 2016.

Aujourd'hui, tout le monde peut s'offrir Star Wars Racer Revenge pour seulement 10 € sur PS4 et PS5 via le PlayStation Store. Il est même bradé actuellement à 5 € pendant les soldes jusqu'au 8 janvier prochain. Cela dit, du côté du marché physique, ça s'annonce plus compliqué pour vous procurer l'un des 8 500 exemplaires en circulation.

Vendu à l'origine 14.99 $ par l'éditeur dans son édition standard et 37.50 $ en coffret Premium, il est depuis longtemps en rupture de stock. Dès lors, il faut passer par le marché de l'occasion pour se le procurer en boîte sur PS4. Or, quiconque se lancerait dans cette quête devra être capable de sortir un bon billet aujourd'hui. 300, 350, même 400 €... les prix sur les plateformes en ligne comme eBay ont explosé.

La raison d'une telle hausse ? Pas de nostalgie particulière, ni même un succès critique majeur. La cause serait en fait à chercher du côté des hackeurs. Ce jeu PS4 en particulier serait devenu un indispensable pour le développement d'une nouvelle méthode de jailbreak de la PlayStation 5 grâce à l'exploitation d'une faille dans le code de Star Wars Racer Revenge. Dès lors, le titre s'est transformé en véritable sésame que certains sont prêts à s'arracher à prix d'or.

© Limited Run Games.