Cette fois, c’est clair : ça sent plus que jamais la fin pour la PS4. Il y a deux jours à peine, nous évoquions dans un article le fait que la console de Sony pourrait actuellement être en train de vivre ses derniers jours de gloire. En cause notamment : le fait que certaines de ses fonctionnalités soient progressivement désactivées, tandis que les éditeurs tendent de plus en plus à s’en détourner. Et nous en avons encore une fois la preuve, puisqu’après Genshin Impact, un autre jeu vient tout juste d’annoncer l’arrêt de son suivi sur PS4 : PUBG Battlegrounds.

PUBG Battlegrounds sur PS4 et Xbox One, c’est terminé

C’est en effet officiel : après environ six ans de bons et loyaux services, le battle royale de Krafton fera officiellement ses adieux à la PS4 à compter du 13 novembre 2025. « Ce changement constitue une étape nécessaire pour aligner PUBG Consoles avec les plateformes de génération actuelle » indique alors le studio. Car comme miHoYo avec Genshin Impact, il semblerait que les performances de la machine de Sony soient désormais vues comme un frein par les développeurs pour le bien de l’expérience.

« De nombreux joueurs sur consoles ont vu leur gameplay entravé par des crashs constants dus à la mémoire limitée du matériel. Ainsi, nous pensons que cette transition réduira considérablement ces problèmes. Pour fournir un environnement de gameplay plus stable sur consoles et garantir une expérience homogène plus fluide avec les futures mises à jour, nous avons décidé de faire la transition vers les consoles de génération actuelle ». Bien sûr, il en sera alors de même pour la version Xbox One, où PUBG était disponible depuis 2017.

« Ce n’est pas une décision que nous avons prise à la légère » précise le studio. « Nous y avons mûrement réfléchi, et nous pensons que c’est la meilleure solution pour la croissance continue et l’avenir au long terme de PUBG Console ». À compter du 13 novembre, donc, le jeu ne sera officiellement plus disponible sur PS4 et Xbox One, ce qui nécessitera pour les joueurs de faire la transition sur PS5 et Xbox Series. Naturellement, toutes les données du compte seront alors conservées et transférées automatiquement dans le processus.

De meilleures performances pour un avenir prometteur

La bonne nouvelle, néanmoins, c'est qu’il sera par conséquent possible de jouir de l’expérience PUBG dans de bien meilleures conditions, puisque les développeurs en ont profité pour offrir au titre une meilleure résolution et une meilleure fluidité, tant sur PS5 que sur Xbox Series. Voici le détail des configurations disponibles en fonction des plateformes :

Xbox Series S : 1080p à 60 FPS / 1440p à 30 FPS

Xbox Series X : 2160p à 60 FPS

PS5 : 1440p à 60 FPS

PS5 Pro : 2160p à 60 FPS

« Les caractéristiques prises en charge pour les consoles de génération actuelle ont été déterminées après une analyse technique approfondie et de nombreux tests en interne. Tout a été mis en œuvre pour que PUBG Console offre le gameplay le plus stable et le plus optimisé possible » précise alors le studio, avant d’ajouter que cela vise notamment à « préparer le terrain pour les futures mises à jour de grande ampleur ». Voilà qui promet de bien belles choses pour l’avenir du battle royale.

