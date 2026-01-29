Sony n'aura pas satisfait le rêve de certains d'avoir un genre de PS4 Portable. Pourtant, cette console vient bel et bien de voir le jour, vous n'allez pas en revenir.

Si Nintendo a su préserver sur le marché des consoles portables, ce n'est pas le cas de Sony. Depuis la PS Vita, toujours pas de nouvelles machines nomade de sa part. Pourtant, une « PS4 Portable » capable de faire tourner les jeux de la console de salon est bien un projet réalisable. Nous en avons maintenant la preuve et ça laisse franchement rêveur.

La PS4 Portable dont vous rêviez sans le savoir

En début de semaine, un internaute partageait une création surprenante sur le réseau social Reddit. Après des mois de travail, de design et redesign, il est parvenu à concevoir une véritable PS4 Portable faite maison. Dans sa vidéo de 30 secondes, on le voit tenir entre ses mains, sur son plan de travail, une machine nomade, compacte et fonctionnelle, capable de faire tourner les jeux de la PlayStation 4 de manière native, sans émulation.

Le moddeur wewillmakeitnow explique comment il est parvenu à accomplir cette merveille. L'enjeu principal était de réduire la taille d'une console de salon jusqu'à arriver à un format portable, tout en parvenant à obtenir une « meilleure efficacité énergétique et thermique ». Pour ce faire, il a repensé la structure interne d'une PlayStation 4 traditionnelle afin de faire tenir le hardware dans un espace condensé. Il a notamment découpé la carte mère d'une PS4 Slim afin d'en réduire la taille.

Plus en détail, cette PS4 Portable est dotée d'un écran OLED de 7 pouces pour une résolution en 1080p. Il est donc un peu plus grand que celui d'une Switch et légèrement plus petit que celui de la Switch 2. Elle est d'ailleurs plus proche de la console de Nintendo qu'on ne pourrait le croire. En effet, comme elle, cette machine DIY peut être branchée à un téléviseur via son port USB.

En termes de performances, la PS4 Portable de wewillmakeitnow parvient à faire tourner de manière fluide des jeux divers. On peut notamment constater que God of War Ragnarök semble fonctionner sans accro. Bien sûr, cela a un coût et il est énergétique. Fonctionnant sur batterie, la console nomade peut être en marche entre 1h30 et 3 heures. Une belle prouesse donc, pour ce projet amateur qui, malheureusement, n'a pas vocation à être commercialisé.