En novembre prochain, la PS5 célèbrera officiellement son cinquième anniversaire. De fait, comme peuvent en témoigner l’arrivée des premières informations et rumeurs concernant la PS6, la génération actuelle commence déjà doucement mais sûrement à glisser vers sa conclusion. Pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, certains irréductibles n’ont toujours pas sauté le pas depuis la génération PS4, qui continue d’accueillir quelques jeux et même des mises à jour de la part de PlayStation. Mais c’est une certitude : la fin approche.

Des fonctionnalités discrètement retirées sur PS4

En effet, comme ont pu le remarquer certains internautes, la PS4 a accueilli une mise à jour dans la courant du mois de mars, qui s’est traduite par la disparition de certaines fonctionnalités sociales autrefois très appréciées des joueurs. Il est alors notamment question de la possibilité de partager des posts et des activités avec l’ensemble des utilisateurs du PlayStation Network ou des amis de ses amis, mais aussi de la possibilité de commenter, liker et partager les activités des autres de manière plus générale.

Bien sûr, le fait que cette information ait mis plusieurs mois avant d’être réellement remarquée montre que la PS4 est aujourd’hui en grande perte de vitesse. Cela reste néanmoins un phénomène naturel, puisque le temps fait simplement son œuvre et que l’essentiel de l’activité de PlayStation se déroule désormais sur PS5. Il est toutefois difficile de ne pas relever la nouvelle avec un petit sentiment de nostalgie, qui nous rappelle tout le chemin qui a été parcouru depuis la sortie de la PS4 en novembre 2013.

Après tout, rappelons quand même qu’elle a été la première à introduire de telles fonctionnalités dans l’écosystème PlayStation, et qu’il s’agissait alors d’une grande nouveauté pour l’époque. La bonne nouvelle, cela dit, c’est que ces dernières restent tout de même d’actualité pour tous les membres qui font partie de votre liste d’amis sur le PSN. Et même si on imagine qu’à ce stade, il ne doit plus y rester grand monde, cela reste bon à savoir. La grande question, maintenant, c’est de savoir combien de temps encore Sony gardera les serveurs ouverts sur PS4…

Source : PlayStation Lifestyle