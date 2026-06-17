C’est une routine bien rodée. Les constructeurs déploient régulièrement des mises à jour pour leurs consoles pour en améliorer la stabilité, corriger des bugs ou prévenir de potentiels hacks. Parfois, elles apportent aussi de véritables nouveautés. C’est notamment le cas de la Nintendo Switch, qui, après 9 ans de bons et loyaux services, vient enfin de corriger l’un de ses problèmes les plus gênants : son e-Shop au lag frustrant. Désormais la console hybride s’est alignée sur la boutique flambant neuve de sa petite sœur et l’expérience n’est clairement plus la même. De son côté, PlayStation s’est également attardé sur le cas de sa précédente console. La PS4 a donc reçu une nouvelle mise à jour, disponible au téléchargement dès maintenant.

La PS4 passe en version 13.52 avec sa nouvelle mise à jour

La PlayStation 4 a officiellement été abandonnée. Le PS Plus se concentre désormais sur sa petite sœur, les jeux-service ferment tour à tour leurs serveurs sur la console, et les exclusivités sont naturellement réservées à la PS5 désormais. Pour autant, PlayStation continue d’assurer un suivi minimal pour la PS4 avec quelques mises à jour éparses. Ces dernières n’apportent plus aucune nouveauté depuis longtemps, mais se concentrent généralement sur la stabilité de la console, et officieusement sur leur sécurité, histoire de ne laisser aucune brèche aux hackers. 13 ans après sa sortie, la PS4 a donc discrètement reçu une nouvelle mise à jour, qui se lancera automatiquement au démarrage de la console. Comme toujours, il ne s’agit que d’une mise à jour de routine qui mettra au mieux quelques minutes à s’installer. Sans surprise, Sony s’attaque avant tout aux pirates avec cette mise à jour 13.51 de la PS4 :

Nous avons apporté des correctifs de sécurité au logiciel système

Une mise à jour qui vise surtout à mener la vie dure aux hackers, mais qu’il est malgré tout recommandé d’installer par sécurité. La PS4 n’est pas la seule de ses anciennes consoles que Sony tente encore de protéger. En mars, la PlayStation 3 avait elle aussi reçu un patch visant à améliorer la sécurité, ainsi que les performances et les messages.

© Anthony sur Unsplash.

Source : PlayStation