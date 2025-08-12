Après plus de dix ans de bons et loyaux services, la PS4 pourrait prochainement entamer la fin de son cycle de vie, avec l’abandon progressif des éditeurs majeurs de l’industrie.

La semaine dernière, alors que PlayStation nous partageait son traditionnel bilan financier trimestriel. Le constat ne pouvait pas être plus clair : l'entreprise est actuellement en très grande forme. Avec des résultats en hausse à tous les niveaux, la PS5 continue de représenter une génération record pour Sony, qui commence d’ores et déjà à préparer son avenir en parallèle avec la PS6. Et c’est probablement pour cette raison que dans le même temps, la PS4 pourrait quant à elle doucement mais sûrement vivre ses dernières heures.

Le début de la fin pour la PS4 ?

C’est en tout cas ce qu’estime Rob Fahey, journaliste chez GamesIndustry.biz, dans un récent article d’opinion dédié à PlayStation. Car selon lui, 2026 ne devrait pas seulement « être une année très importante » pour la firme d’un point de vue commercial, notamment grâce à la sortie d’un mastodonte comme GTA 6 : elle devrait aussi l'être « pour le marché des consoles ». Et plus spécifiquement pour la PS4, qui serait progressivement en passe d’être abandonnée par de nombreux éditeurs et développeurs majeurs.

« Il a été largement rapporté cette semaine qu’Hoyoverse arrêtera le support de Genshin Impact sur PS4 l’année prochaine – mais ce n’est pas une décision isolée » assure Fahey. « De nombreux autres opérateurs de titres majeurs en ligne et de jeux service surveillent également le calendrier en vue d’abandonner le support de la PS4 ». Il estime alors que cette décision serait en partie motivée par des préoccupations techniques, comme dans le cas de Genshin Impact, mais aussi en raison du fait que la PS5 est désormais suffisamment installée sur le marché.

Le logo de la PlayStation 4 de Sony

« En théorie, cette décision devrait inciter de nombreux joueurs retardataires à passer au nouveau hardware, […] ce qui permettra à Sony d’augmenter encore sa base installée » déclare ainsi le journaliste. Bien sûr, précisons quand même encore une fois, si cela est nécessaire, qu’il ne s’agit que d’un article d’opinion, et non d’une déclaration officielle de PlayStation. Toutefois, cela semble malgré tout extrêmement probable, et cela pourrait d’ailleurs expliquer pourquoi certaines fonctionnalités de la PS4 commencent progressivement à disparaître… Affaire à suivre.

Source : GamesIndustry.biz