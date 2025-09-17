Un peu par surprise et sortie de nulle part, en plus de la mise à jour PS5 du jour, on a aussi droit à une mise à jour sur PS4, histoire de faire la paire. Mais qu’en est-il vraiment ?

Alors que Sony vient tout juste de déployer un important firmware pour la PS5, la PS4 a elle aussi reçu une mise à jour logicielle. La version 13.00 est désormais disponible, mais comme on pouvait s’y attendre à ce stade de sa carrière, elle n’apporte quasiment aucune nouveauté.

Quoi de nouveau pour la PS4 ?

Dans les notes officielles publiées par PlayStation, Sony se contente d’indiquer : « Nous avons amélioré les messages et l’utilisation de certains écrans de la PS4. » Rien de plus. Pas de nouvelle fonctionnalité, pas d’optimisation notable. Cette mise à jour se limite donc à quelques ajustements mineurs destinés à fluidifier l’expérience utilisateur.

Fait notable, cette version 13.00 e la PS4 ne contient pas non plus de correctifs de sécurité. La dernière mise à jour de ce type remonte à juillet, avec le firmware 12.52. Sony poursuit toujours sa lutte contre le jailbreak et le piratage de la console, mais cette fois, aucun renforcement n’a été annoncé.

Un contraste avec la PS5

Ce manque de nouveautés pour la PS4 tranche avec la mise à jour de la PS5, qui a été détaillée plus largement et qui introduit plusieurs changements visibles, notamment pour les joueurs équipés d’accessoires récents. La DualSense et la DualSense Edge ont ainsi bénéficié d’une nouvelle version de firmware, tout comme le casque Pulse Elite, les écouteurs Pulse Explore et l’adaptateur PlayStation Link.

Ces derniers jours, Sony a en effet multiplié les mises à jour logicielles. Officiellement, l’entreprise ne communique pas toujours sur leur contenu. Certains joueurs affirment toutefois avoir constaté moins de problèmes de déconnexion après les derniers correctifs, mais les retours restent trop limités pour en tirer une conclusion fiable. Il est aussi possible que ces patchs aient un lien avec l’intégration progressive de fonctions audio sur PC pour les périphériques PlayStation.

La PS4 a déjà soufflé ses dix bougies, et il serait illusoire d’attendre de véritables nouveautés logicielles à ce stade. Pourtant, Sony continue d’assurer un suivi minimal pour garantir une stabilité correcte à sa base d’utilisateurs encore massive. Preuve de cet attachement, la PS3 reçoit elle aussi encore de temps à autre des mises à jour.

Source : Sony