En plus de la PS5 et de la PS5 Pro, la PS4 a elle aussi eu droit à une nouvelle mise à jour de la part de PlayStation. Voici les changements apportés par la version 14.00.

Les mises à jour s’enchaînent dans l’écosystème PlayStation. En marge de la sortie de Marvel’s Wolverine, qui fait définitivement office de blockbuster de la rentrée pour la console de Sony, la PS5 a fait l’objet hier d’une nouvelle mise à jour apportant de multiples améliorations, tant au niveau du PSSR sur PS5 Pro que des fonctionnalités disponibles sur l’ensemble des modèles. Et les choses ne s’arrêtent pas là puisque la PS4, loin d’être laissée pour compte, a elle aussi eu droit à une nouvelle mise à jour avec le lancement de la version système 14.00.

La mise à jour 14.00 arrive sur PS4, voici ce qu’elle apporte

En effet, nous sommes peut-être aujourd’hui plus proches du lancement de la génération PS6 que des débuts de la génération PS5, mais cela ne veut pas dire pour autant que PlayStation en oublie son indétrônable PS4. Bientôt treize ans après son lancement, la machine, qui aura propulsé la firme japonaise vers de nouveaux sommets, continue de se faire une petite place dans le tableau, même s’il ne faut évidemment pas s’attendre à grand-chose de la part de Sony. Pour preuve, le patch notes de la mise à jour 14.00 se résume en réalité à une simple ligne :

Nous avons amélioré les performances et la stabilité du système

Oui, c’est tout. Mais pour les joueurs qui n’auraient toujours pas sauté le pas afin de passer sur PS5, cela reste toujours bon à prendre dans le sens où les performances de la PS4 n’en seront que meilleures. Même si, on ne va pas se mentir, il est peu probable que cette version 14.00 du logiciel système change réellement la donne de façon ouvertement notable. Mais on ne va clairement pas s’en plaindre, surtout à une époque où Sony n’hésite plus à mettre à mort ses plus anciennes machines, telles que la PS3 ou la PS Vita par exemple.

Son installation est maintenant disponible

Comme d’habitude, précisons que le téléchargement de la mise à jour 14.00 devrait se lancer automatiquement à l’allumage de la PS4, avant que son installation ne vous soit suggérée une fois le processus terminé. Dans le cas contraire, n’hésitez pas à vous rendre dans les paramètres de votre console pour procéder manuellement à son installation. En sachant qu’au vu de la nature du patch en question, son téléchargement comme son installation ne devraient être l’affaire que de quelques minutes tout au plus.

Source : PlayStation