La PS4 reçoit une nouvelle mise à jour, passant ainsi à la version 14.02. Le but de Sony est avant tout de renforcer la sécurité face à la vague de piratage à l'encontre des consoles PlayStation.

Sony déploie discrètement une nouvelle mise à jour pour la PS4. La console old gen passe ainsi à la version 14.02. C'est l'occasion pour le constructeur de renforcer la sécurité de sa console. Voilà qui risque de frustrer des joueuses et joueurs aux pratiques peu orthodoxes. Voyons tout cela ensemble.

Que change la mise à jour 14.02 sur PS4 ?

La mise à jour 14.02 de la PS4 vient tout juste de sortir et sans prévenir. Sony a déployé son nouveau patch à peine plus d'un mois après le dernier. Bien qu'elle soit en fin de vie, la console prouve qu'elle n'est pas encore totalement rangée au placard. Cette fois encore, il s'agit surtout de renforcer la sécurité comme le montre l'unique phrase de description :

Nous avons apporté des modifications à la sécurité du logiciel système.

Pour résumer, la mise à jour 14.02 de la PS4 n'apporte aucun changement visible aux joueuses et joueurs. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante, au contraire. Elle vise surtout à lutter contre la vague de piratage, hacking et autres jailbreak qui touche les consoles PlayStation. Ce faisant, Sony espère ralentir, voire bloquer, les pirates qui exploitent les failles de sécurité de la machine.

© Anthony sur Unsplash.

Votre PS4 devrait se mettre à jour automatiquement, si l'option est activée du moins. Autrement, commencez d'abord par vérifier que votre console est bien connectée à Internet. Ensuite, voici la marche à suivre pour installer le patch 14.02 et sécuriser votre machine :

Allumez votre PS4

Allez dans les paramètres de la console

Rendez-vous dans le menu Système

Poursuivez dans Logiciel Système

Choisissez ensuite le menu Paramètres et mise à jour du logiciel système

Là, activez la nouvelle mise à jour

Une fois que vous aurez installé la mise à jour 14.02 de la PS4, votre console profitera d'un logiciel système plus solide contre les tentatives de piratage. Forcément, il est recommandé de ne pas tarder pour appliquer un patch de sécurité sur sa machine. Vous savez donc maintenant ce qu'il vous reste à faire.