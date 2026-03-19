Après la PS5 et même la PS3, c'est au tour de la PS4. Une grande partie des joueurs de la marque sont désormais passés à la nouvelle génération, mais d'autres sont restés sur la console qui les a accompagnés cette dernière décennie. Contrainte financière, catalogue PS5 pas encore assez convaincant pour sauter le pas, peu importe les raisons Sony pense de temps à autre à eux en déployant des mises à jour. Alors que sa petite sœur vient de recevoir une update axée sur le PSSR 2 et accompagnée de nouveautés pour l'ensemble des PlayStation 5, un patch est arrivé discrètement sur PS4.

La PS4 passe en version 13.50

Sony a tourné la page pour se concentrer sur la PS5 et ses déclinaisons. La PS4 est officiellement abandonnée, le PS Plus la boude et les jeux-service encore en course débranchent petit à petit leurs serveurs. Mais le constructeur continue d'assurer un suivi minimal pour ceux qui n'ont pas craqué, non pas pour ajouter des fonctionnalités, mais généralement pour garantir la sécurité de la console et compliquer la vie des hackers. Alors que la PS5 a reçu une mise à jour importante, la PS4 lui a emboîté le pas ce 18 mars 2026 avec un nouveau patch déployé en catimini.

Comme toujours, il se lancera automatiquement au démarrage si la console est connectée à Internet, évidemment. Cela va sans dire qu'il s'agit d'une mise à jour de routine, qui ne mettra tout au plus que quelques secondes à s'installer. Sans surprise, Sony a procédé à des améliorations d'ergonomie et de messagerie, dans la lignée des derniers patchs déployés sur la console. Voici les maigres notes de la version 13.50 de la PS4 :

Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans.

De son côté, la PS3 a elle aussi reçu une mise à jour de routine, cette fois pour améliorer les performances, un message qui cache généralement des correctifs destinés à rendre la vie dure aux hackers. C'est évidemment la PS5 qui a eu droit à son lot de nouveautés. Le PSSR 2 a débarqué sur PlayStation 5 Pro, tandis que l'ensemble des joueurs peuvent désormais faire défiler leurs captures d'écran préférées lorsque la console bascule en veille.

Source : PlayStation