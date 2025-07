En ce mois de juillet 2025, la PS4 passe ainsi à une nouvelle version de son logiciel système via la mise à jour 12.52. Si les précédentes s'avéraient globalement plutôt mineures, celle-ci l'est également en apparence, à la vue des fonctionnalités mises en avant sur le site officiel de PlayStation. Mais celles-ci cachent en réalité un changement important et peu heureux pour certains joueurs.

Une nouvelle petite mise à jour aux lourdes conséquences pour la PS4

12 ans après sa sortie, la célèbre PS4 de Sony continue régulièrement de se mettre à jour, histoire de maintenir son logiciel système à la page. Une manière comme une autre de la part du géant japonais de ne pas abandonner sa console qui s'était extrêmement bien vendu, et continue de faire le bonheur de certains nostalgiques, ou ceux n'étant pas désireux de passer à la PS5.

Cela prend aujourd'hui la forme de la mise à jour 12.52 du logiciel système de la PS4, d'un poids d'environ 500 Mo tout de même, qui affiche en apparence une modification assez mineure. Sur le site officiel de PlayStation, on peut en effet lire dans les notes de celle-ci la sobre mention suivante : « Nous avons apporté des modifications à la sécurité du logiciel système ».

Cela signifie toutefois que Sony a corrigé quelques vulnérabilités de sécurité du logiciel système de la PS4, et donc vient porter un coup certain aux communautés de modding/jailbreaking de la précédente console de PlayStation. Pour rappel, c'est notamment grâce au jailbreak de cette dernière que certains joueurs ont pu profiter de certains jeux en dépassant un framerate limité, pour atteindre sur quelques titres les sacro-saints 60 FPS, voire accéder à des jeux autrement délistés sur le magasin virtuel de la machine. Rappelons toutefois que modder ou jailbreaker une console, qu'il s'agisse de la PS4 ou d'une autre, constitue une violation des termes de service de son constructeur, et est punissable en conséquence par la loi.

Notes de la mise à jour 12.52 du système logiciel

Version : 12.52

Nous avons apporté des modifications à la sécurité du logiciel système.

Fichier de mise à jour pour console PS4: 500 Mo

Fichier de réinstallation pour console PS4: 1 Go

© PlayStation

Source : PlayStation