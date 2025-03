En parallèle de la mise à jour PS5 25.02-11.00.00, qui est disponible pour toutes et tous, la PS4 s'offre aussi une nouvelle version 12.50. Voici tous les changements apportés à la console.

C'est la journée des patchs pour les consoles PlayStation. Après s'être assuré de la stabilité de la mise à jour PS5 25.02-11.00.00, celle-ci peut être installée en ce moment même par tous les possesseurs de la console. Y compris celles et ceux qui sont passés entre temps sur PS5 Pro. Même si le rythme est moins important, et que les nouveautés sont souvent anecdotiques, Sony continue d'assurer le service après-vente de la PS4 qui s'offre une nouvelle mise à jour. Voici ce qui change.

La mise à jour PS4 de mars 2025 disponible

En début d'année, Sony Interactive Entertainment a déployé une mise à jour 12.02 sur PS4 qui n'a pas bouleversé grand-chose. En effet, ce firmware visait simplement à améliorer la sécurité du logiciel système. Si ça reste évidemment important pour se prémunir d'une faille, d'un point de vue de l'utilisateur, c'est totalement transparent et ça n'apporte pas de réelle nouveauté. Pour des ajouts notables, il faut remonter aux patchs 11.00 et 10.50.

Ces deux mises à jour PS4 avaient permis d'étendre les possibilités de connexion à la console, sans avoir besoin de mot de passe, de voir les réactions par emojis aux messages, l'accès aux applications autorisées, l'apparition des amis actifs dans la liste d'amis depuis la PlayStation App, l'affichage des emojis Unicode 15.0 ou encore de savoir sur quelle plateforme joue les utilisatrices et utilisateurs pour les jeux qui prennent en charge cette fonctionnalité.

Mais pour la nouvelle version PS4 12.50 qui est à télécharger dès maintenant, on revient à des choses très basiques qui passeront probablement inaperçues. Ce patch logiciel système se contente comme à chaque fois, ou presque, d'améliorer les messages et l'ergonomie de certains écrans... et c'est tout ! Il n'y a pas de fonctionnalités inédites ou de modifications de fonctionnalités existantes par exemple.

Notes de patch logiciel système 12.50

Comme on peut le voir, il s'agit d'une mise à jour logiciel système très basique, mais qui peut peser jusqu'à 1 Go dans sa version fichier de réinstallation. En revanche, le poids du firmware PS4 normal est à 503 Mb.

Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans

Source : PlayStation.