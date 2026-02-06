Ça fait plus de 12 ans qu'est sortie la PS4, mais elle ne lâche rien. Alors que l'on parle déjà de la PS6 et que la PS5 est entrée dans la seconde moitié de sa vie (oui, ça fait déjà 6 ans qu'elle est là), la PlayStation 4 survit et continue d'accueillir de nouveaux jeux régulièrement. C'est certainement l'une des générations où la transition est la plus lente et difficile, mais peu à peu, même les grosses licences délaissent le cross-gen. C'est justement le cas avec cette franchise annuelle de chez 2K.

Les joueurs vont avoir une grosse licence de moins sur PS4 et Xbox One

Le 13 mars 2026 sortira WWE 2K26, le plus gros épisode de la franchise d'après 2K. Les nouveautés s'annoncent très nombreuses et le contenu proprement gargantuesque. Malheureusement, ce nouvel épisode ne sera pas disponible sur PS4 et Xbox One : 2K a définitivement décidé de passer à autre chose et de se concentrer sur la PS5, la Xbox Series et le PC. Six ans après la sortie des consoles de dernière génération, la licence franchit enfin le cap et ça pourrait bien se ressentir en jeu. Pas moins de 400 personnages jouables sont attendus, de grosses modifications pour The Island, un espace social bourré de quêtes et de contenu, mais aussi un jeu de cartes à collectionner, une pléthore de modes de jeu et beaucoup de personnalisation. Ça s'annonce comme LE jeu ultime pour les fans de catch.

Les joueurs PS4 et Xbox One risquent forcément d'être déçus, mais peuvent toujours profiter de WWE 2K25 pour le moment, même si on sait que 2K a tendance à vite fermer les serveurs de ses précédents jeux. Ceux de WWE 2K24 fermeront notamment le 31 mars 2026, une manière comme une autre de pousser les joueurs à migrer vers des jeux plus récents. Reste à voir ce qu'il en sera pour WWE 2K25, puisqu'en l'état, cela pénaliserait beaucoup les joueurs PS4 et Xbox One.

Source : WWE 2K26, 2K