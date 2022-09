Eh oui, il est encore possible de mettre à jour sa PS4 et s'est même nécessaire. Le dernier firmware 10.00 enrichit une fonctionnalité importante en place depuis plusieurs années.

Après la grosse mise à jour PS5, c'est au tour de sa grande sœur la PS4. Le firmware 10.0 est disponible et voici tous les changements.

Un meilleur Remote Play avec la mise à jour 10.0 de la PS4

Il y a du nouveau pour la PS4 avec sa mise à jour 10.0. Après avoir téléchargé un fichier de 472Mb, la fonctionnalité Remote Play sera plus performante.

Nous avons modifié la fonction Lecture à distance comme suit. Il est désormais plus simple d'utiliser un clavier sur votre PC ou Mac avec l'application PS Remote Play. Nous avons supprimé la zone de saisie de texte afin de vous permettre d'utiliser votre clavier pour saisir directement du texte sur votre console PS5 ou PS4. Outre la saisie de texte, vous pouvez utiliser le clavier pour contrôler les jeux qui le prennent en charge

Le Remote Play permet de contrôler à distance une PS5 ou une PS4 via un appareil mobile (smartphone, tablette) et un PC ou Mac. L'application mobile PS Remote Play avait été mise à jour pour incorporer un nouveau thème sombre et plusieurs langues.

Ce firmware PS4 rend également plus aisé la navigation sur Internet avec deux types de zoom.