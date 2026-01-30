Forte d'une longévité que rien ne semble pouvoir freiner, la PS4 est encore une machine solide en 2026. Faisant tourner des jeux d'exception malgré l'absence de nouveautés maintenant que la PS5 est bien installée, elle est encore la console de prédilection de nombreux joueurs. Seulement, Sony commence visiblement à vouloir vous inciter à lâcher votre DualShock pour adopter la DualSense et, surtout, son nouveau hardware. La preuve en image.

La PS4 bientôt remplacée pour de bon ?

Un vent funeste commence à souffler sur la PS4. Coup par coup, Sony enterre doucement son ancienne console. Cet élan a pris un tournant entre l'automne 2025 et cette nouvelle année 2026. Nous avons vu plusieurs de ses services s'éteindre un à un, tandis que le PlayStation Plus fera enfin la part belle aux jeux gratuits de la PS5. Mais le constructeur n'avait pas encore osé passer un cap symbolique... jusqu'à maintenant.

Il semble enfin que Sony veuille que les résistants qui ne sont toujours pas passés à la nouvelle génération de consoles sautent le pas. C'est par un message en provenance directe « De PlayStation » que nous nous en sommes aperçus. Plusieurs joueuses et joueurs ont en effet eu la surprise de lire ces mots en allumant leur PS4 courant janvier 2026 :

Que vous souhaitiez rattraper les succès de 2025 tels que Clair Obscur: Expedition 33, Arc Raiders et Ghost of Yotei, ou être prêt pour les jeux les plus attendus de 2026, comme Saros, 007 First Light, Nioh 3 et bien d'autres encore, c'est le moment idéal pour passer à la console PS5.

Alors que la PS5 entre dans sa sixième année (à quelques mois près), Sony estime que la PS4 a fait son temps. Pour encourager la transition, elle n'hésite pas à miser sur des jeux qui ont fait sensation l'an dernier. Le message mentionne le GOTY Clair Obscur, ou encore Arc Raiders, l'extraction-shooter phénomène. Le constructeur cite évidemment quelques exclusivités. Il rappele notamment que que Ghost of Yotei n'est pas disponible sur l'ancienne machine. Cela vaut aussi pour Saros, qui ne sortira que sur la nouvelle.

La démarche est tout à fait entendable de la part d'un constructeur qui veut valoriser son matériel le plus récent. Sony semble vouloir booster encore les ventes de sa PS5. Et cela alors que le chiffres montrent qu'elle suscite déjà l'intérêt du public. En revanche, les réfractaires seront-ils vraiment prêts à lâcher leur PS4 ? D'autant plus que les rumeurs évoquent le lancement de la PS6 au plus tard pour 2030. Un horizon qui se rapproche suffisamment pour patienter.