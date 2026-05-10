On parle déjà de la PS6, la génération PS5 est bientôt terminée et pourtant, la PS4 n'a toujours pas disparu. Des millions de joueurs sont toujours dessus et profitent de leurs jeux dans le plus grand des calmes, sans se soucier des évolutions techniques. Il faut dire qu'avec la flambée des prix et certains jeux qui continuent à avoir un pied dans la génération précédente, ça ne donne pas forcément envie de déménager. Mais pour les joueurs fans de ce jeu cultissime, il va falloir se faire une raison, puisque l'une des plus grosses licences de tous les temps tire enfin un trait sur la PS4.

La PS4 est boudée une bonne fois pour toute, c'est terminé

Il y a un temps pour tout et si le crossplatform a fait de très nombreux heureux, il est temps pour certains jeux d'aller de l'avant. C'est le cas de l'une des licences les plus lucratives de l'histoire : Call of Duty. La célèbre licence de FPS tire sa révérence une bonne fois pour toutes et boude définitivement la PS4 et ce dès son prochain épisode. Celui que toutes les rumeurs nous vend comme étant Call of Duty Modern Warfare 4 sera donc exclusif à la PS5, mais certainement à la Xbox Series également, bien que rien ne semble avoir été dit. Il sera bien évidemment disponible sur PC, nous ne parlons ici que des anciennes générations de consoles.

Call of Duty Black Ops 7 est donc officiellement le dernier Call of Duty sur PS4. Pour le moment, les serveurs des précédents jeux sont maintenus en vie, rien n'est changé. On ne sait pas encore quel sort est réservé à la prochaine grosse mise à jour de Call of Duty Warzone qui interviendra, comme à chaque fois, aux alentours de la sortie du nouvel opus de la série principale. En général, Warzone se met à jour pour assimiler les nouveautés du dernier jeu de la franchise, ce qui pourrait peut-être pénaliser à terme les joueurs PS4. Rien n'est moins sûr pour le moment, il faudra attendre d'avoir davantage d'informations officielles à ce sujet.