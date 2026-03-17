Chaque mois le PlayStation Store procède à un traditionnel nettoyage des jeux présents dans son catalogue, notamment en raison de fermetures de serveurs ou de retraits imminents pour d'autres raisons. Entre cette seconde moitié de mars 2026 et le mois suivant vont ainsi disparaître 10 titres majeurs de la PS4, dont certains compatibles avec la PS5. Voyons tout cela plus en détail.

Delisting imminent de 10 jeux qui ne seront plus disponibles sur PS4

En préambule de la liste des 10 jeux qui vont bientôt quitter le PS Store de la PS4 et/ou de la PS5, il convient de rappeler qu'un tel listing signifie qu'ils ne seront plus accessibles pour celles et ceux ne possédant pas lesdits titres en préambule, que cela soit en version physique ou numérique. Ceci étant dit, beaucoup des jeux qui vont disparaître du PS Store courant avril le feront en raison d'une fermeture de leurs serveurs. Certains étant des titres principalement multijoueur, ils vont donc grandement perdre de leur intérêt. Sans plus attendre, voici donc les 10 jeux qui vont partir du PS Store le mois prochain :

18 mars The Finals (PS4) : 18 mars (Services en ligne désactivés)

31 mars WBSC eBaseball : Power Pros (PS4 - Services en ligne désactivés) WWE 2K24 (Services en ligne désactivés) Zombie Army VR (PSVR2 - Services en ligne désactivés)

1er avril Jurassic Park Classic Games Collection (Retiré du catalogue pour des raisons de licence)

7 avril Tower of Fantasy (PS4 - Retiré du catalogue et désactivation des services en ligne le 20 octobre)

8 avril Genshin Impact (PS4 - Services en ligne désactivés)

9 avril King of Meat (Services en ligne désactivés)

20 avril Granblue: Fantasy Versus (PS4 - Services en ligne désactivés)

28 avril Vampire: The Masquerade - Bloodhunt (Services en ligne désactivés)



À noter qu'il sera possible de transférer la progression deThe Finals et Genshin Impact sur PS5 une fois leurs serveurs sur la précédente console fermés, de même pour Tower of Fantasy, à condition de procéder à la migration vers la PS5 avant le 20 octobre 2026. King of Meat tirera en revanche sa révérence le 9 avrilaprès seulement six mois d'existence. Ce ne sera pas le cas pour Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, sorti il ​​y a plus longtemps. Ses serveurs seront désactivés et le jeu sera définitivement hors ligne à partir du 28 avril sur PS4 comme sur PS5.

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Source : PlayStation Store