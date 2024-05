Récemment, Sony faisait le bilan de ses finances sur le dernier trimestre et dévoilait avoir vendu près de 59 millions de PS5 depuis le lancement. Un très beau score. Rien que sur la dernière période, la PS5 se serait même vendue jusqu’à cinq fois plus que les Xbox Series. La branche PlayStation se porte donc plutôt bien. Mais lorsqu’on jette un œil de plus près, il y a quelque chose qui cloche.

La moitié des joueurs PlayStation sont... sur PS4 !

Sur près de 118 millions d’utilisateurs d’une console PlayStation, 59 millions sont actuellement sur PS5. Les chiffres sont vertigineux, mais ils interpellent. Plus de ma moitié des joueurs jouent actuellement... sur PS4 ! 2 millions enfin n'ont pas quitté leur PS3. Comme le fait remarquer l'analyste Daniel Amad, pendant que la PS5 vendait 59 millions de console, la PS4 s'est vendu à près de 60 millions d'unités, ce n'est pas rien. Oui, au moins autant de joueurs sont encore sur la génération de consoles précédentes et ne semblent pas vouloir migrer, c’est un peu inquiétant à l’heure où la PS5 Pro ne devrait plus tarder alors que la génération de consoles actuelle est au moins à la moitié de sa durée de vie. Du moins, commerciale, puisqu’on le voit ici, après plus de 3 années de PS5, la PS4 est toujours présente en masse.

Les chiffres parlent d'eux même, la PS5 se vend moins bien que la PS4 - Daniel Amad via X

Un démarrage galère pour la PS5 et un manque de "bond" entre les génération

On se demande alors ce qui peut expliquer une telle sédentarité de la part des joueurs. Les premières raisons sont évidentes, le prix et les conditions de vie actuelles. Tout le monde n’a pas, n’a plus, entre 500 et 550€ à débourser pour une PS5, surtout quant une PS4 coute bien moins chère. Sans parler du prix des jeux dont la moyenne se situe entre 60€ et 80€ pour les plus gros hit PS5. À cela s’ajoute le coût de la vie qui n’a eu de cesse d’augmenter un peu partout depuis la Covid19. Une pandémie qui a d’ailleurs sérieusement impacté le lancement de cette nouvelle génération de consoles avec de nombreuses pénuries, si bien que personne ne semble avoir vraiment assimilé le changement de gen, là où en règle générale c’est un évènement. Cette période de crise a ici aussi permis à la PS4 d'exploser toute les attentes. Enfermés chez eux, les consommateurs se sont rués sur les consoles disponibles, et dans la mesure où les nouvelles n'arrivaient pas à sortir...

On peut également mentionner le manque de bond technologique. Là où ce fut un véritable choc de passer de la PS1 à la PS2 ou encore de la PS2 à la PS3 ici, c’est un peu moins le cas même si, évidemment, il y a un sérieux gain de performances entre les deux machines. Mais visiblement, pas suffisamment de quoi pousser le consommateur à sauter coûte que coûte sur la nouvelle bécanne à la mode.

Les deux frangines se partagent encore les ventes.

Un vrai manque de jeux exclusifs PS5

Enfin, on pourrait aussi parler du manque de jeux exclusifs à la PS5, des "system sellers" qui pousseraient les joueurs a changer de consoles.. C’est un fait, les développeurs et surtout les gros éditeurs, ont été plus que frileux en ce qui concerne le changement de plateforme sur cette génération de consoles et certains n’ont d’ailleurs toujours pas franchi le pas. Les grosses licences notamment, comme Call of Duty et EA FC (anciennement Fifa) continuent de fournir des versions PS4 de leurs jeux annuels depuis des années.

Ici encore, ça ne donne pas vraiment envie de changer de crèmerie, même si cet argument peut aussi être vu dans l’autre sens. À savoir que si les éditeurs ne migrent pas, c’est aussi et surtout parce que les joueurs ne changent pas de plateforme et donc, le parc de consoles n’est clairement pas aussi avantageux. Et à l’heure où le développement de jeux coûte de plus en plus cher, difficile de leur donner tort. C’est un peu le serpent qui se mord la queue.

Quelques pépites sont tout de même superbes sur PS5, et marquent un vrai bond technologique. Ici, Rachet et Clank Rift Apart.

La PS4 n'est pas prête de mourir !

Quoi qu’il en soit, la PS4 est encore un carton fulgurant, les jeux se vendent plutôt bien et les joueurs sont toujours très nombreux à profiter de leur vieille machine. Peut-être que l’arrivée prochaine de la PS5 Pro rebattra les cartes, nous verrons. En l’état, le dinosaure de 2013 vit toujours et il ne serait pas déconnant de penser qu’elle tiendra encore la chandelle un moment dans l’ombre de sa petite sœur colossale qui, quant à elle, continuera d’exploser les ventes et de dominer le marché. Enfin, dominer… hors du territoire de Nintendo seulement, puisque Big N est grand vainqueur de la fameuse "guerre des consoles". Du haut de ses 141 millions de Switch vendues, Nintendo n’a clairement pas à rougir face à la concurrence, d’autant qu’il prépare l’arrivée imminente de la succession, que l’on nomme tous Nintendo Switch 2 pour le moment.