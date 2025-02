L'une des exclusivités PS4 les plus attendues de la génération ne verra jamais le jour, et ça restera une grosse déception pour un ancien ponte de PlayStation.

Il y a des projets qui naissent dans la douleur, mais qui finissent tout de même par voir le jour. On pense par exemple à The Last Guardian. Une production qui était prévue à la base sur PS3 et qui est finalement sortie sur PS4. Un mal pour un bien dans la mesure où Fumito Ueda a pu réaliser sa vision. « Énormissime, fascinant, magistral , on ne peut que plussoyer ces mots de Plume à l'époque du test. Parmi les projets PS4, il y a une autre arlésienne qui, contrairement à TLG, ne sortira jamais.

Un jeu PS4 français totalement

La saint trinité des arlésiennes PS4 représentée par FF7 Remake, The Last Guardian et Shenmue 3, a fini par sortir. Ça a mis le temps, mais à la fin, les jeux n'ont pas déçu à l'exception du troisième Shenmue. Lors de la génération précédente, le créateur français Michel Ancel (Rayman, Beyond Good & Evil) a révélé être au travail sur une exclusivité PlayStation 4 avec son studio montpelliérain Wild Sheep. Mais ça ne vous aura pas échappé que malgré les trailers, le jeu n'est jamais sorti et ne sortira jamais.

Il y a plusieurs années, notamment en 2021, le journaliste Jeff Grubb avait indiqué que l'exclusivité PS4 WiLD était totalement à l'arrêt. À l'été dernier, le directeur créatif de Wild Sheep a confirmé qu'il n'était plus activement développé. C'était quelques mois avant que Michel Ancel, le game director, ne s'exprime à son tour.

« WiLD a connu un sort bien malheureux. En 2018, nous avions une très belle version jouable. Mais nous avons pris du temps à upgrader le jeu sur PS5, ce qui a ralenti la production. Côté Sony, il y a eu de gros changements de management et le jeu a été arrêté. Ubisoft a proposé de le reprendre, et peu de temps après, Sony a décidé de le récupérer en nous proposant même de doubler les budgets ! Malheureusement, les contrats avec Ubisoft étaient bien avancés et nous avons refusé la proposition de Sony. Quel dommage ! » a-t-il expliqué à Superpouvoir. Comme on avait pu le lire, le jeu à la base exclusif à la PS4 a failli être sauvé et être transformée en exclu PS5.

L'annulation de Wild restera une grosse déception

« C’est dans cette période que j’ai fait mon burn-out et, malheureusement, le jeu est tombé entre les mains du service éditorial d'Ubisoft à Paris, lui-même en plein chaos. Je n’étais plus là pour défendre le jeu, qui s’est fait littéralement broyer par des gens de ce service qui demandaient toutes sortes de changements sans vraiment jouer au jeu. Un vrai scandale. Après deux ans d’errance, le jeu a été abandonné sous prétexte qu’il ne correspondait plus au jeu initial… Il faut comprendre qu’à cette période, le service de l’édito était en pleine explosion suite aux affaires internes autour de Tommy François, qui d’ailleurs s’occupait de WiLD » a détaillé Michel Ancel à propos de son jeu PS4.

En dépit des efforts pour sauver le jeu, l'exclu PS4 a été annulée et ça restera l'une des plus grandes déceptions de Shuhei Yoshida, ancien président de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. « Nous avons travaillé avec l'équipe de Michel Ancel, Wild Sheep, sur un projet appelé Wild. Cette vision était extraordinaire. Nous avons donc travaillé avec eux pendant longtemps, et nous avons même changé de plateforme, mais au final, nous avons dû l'annuler. C'était vraiment décevant » a déclaré Shuhei Yoshida auprès de la chaîne YouTube MinnMax.

« Il y a eu beaucoup d'excellentes idées qui ne se sont pas concrétisées dans la structure du jeu. Il s'agissait d'un mode de pensée très ouvert. L'une des premières idées était que la taille de la carte du jeu devait correspondre à celle de l'Europe » a-t-il révélé.

Source : MinnMax.