Cette nouvelle nous vient de Bigbyy, un playtester qui a dans le même temps partagé sur Reddit de potentiels leaks relatifs à Call of Duty Black Ops 7, comme notamment une campagne en coop jusqu'à 4 ou le retour de l'omnimouvement. En plus de cela, il partageait le potentiel retour d'un jeu qui avait marqué son monde à sa sortie en 2009 notamment sur PS3 et Xbox 360 et mettant en scène un certain Alex Mercer.

Un Prototype d'un jeu culte de l'ère PS3/Xbox 360 dans la nature ?

En 2009, Radical Entertainment sortait sur PC, PS3 et Xbox 360 Prototype premier du nom, un jeu en monde ouvert dans New York très apprécié des joueurs et de la critique à l'époque, où nous incarnions Alex Mercer, un jeune homme amnésique infecté par un parasite lui octroyant des pouvoirs de métamorphose. Le titre se présentait comme un énorme défouloir, où nous pouvions voler et tout détruire sur son passage via diverses transformations se développant au fil de la progression. L'objectif d'Alex était toutefois d'empêcher l'armée de répandre le virus l'ayant infecté en guise de Prototype à travers la ville.

Un second opus sortait en 2012, également sur PC, PS3 et Xbox 360, mais avec une réception critique et commerciale moins chaleureuse, aux commandes cette fois du sergent James Heller. Selon Bigbyy, interrogé plus avant par Insider Gaming, il se pourrait donc qu'un Prototype 3 soit actuellement en développement. Celui-ci marquerait le retour d'Alex Mercer dans le rôle principal, de nouveau à New York, et toujours avec la capacité de changer de forme et de prendre l'apparence d'un autre dans le cadre de phases d'infiltration. « J'ai reçu ces infos via une enquête de YouGov, me demandant de signer un NDA. J'ai ensuite reçu la confirmation que ces fonctionnalités étaient prévues pour de prochains jeux, et l'enquête venait mesurer à quel point ça m'intéressait », a t-il déclaré auprès d'Insider Gaming.

13 ans après son dernier opus sur PC, PS3 et Xbox 360, la perspective d'un nouveau jeu Prototype pourrait en tout cas être intrigante. Il convient toutefois de prendre cette information avec de prudentes pincettes. Peu après sa publication sur Reddit, Bigbyy l'a en effet supprimée, ce qui peut soulever quelques doutes quant à la véracité de ses dires. Il faudra donc attendre une confirmation plus officielle sur le sujet.

Sources : Reddit ; Insider Gaming