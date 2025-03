Quatre ans et demi après la sortie de la PlayStation 5 et des Xbox Series X|S, la next-gen fait déjà parler d'elle. Les constructeurs se tournent progressivement vers l'avenir, incitant les joueuses et les joueurs à penser d'ores et déjà à leurs attentes pour les prochaines machines. Pour autant, les plus anciennes ne sont pas laissées entièrement à l'abandon. Sony a en effet une petite pensée pour sa console de 2006, la PS3, avec une nouvelle mise à jour.

Un patch surprise pour la PS3

Le cycle de vie d'une console dépend de l'enchaînement des générations. Difficile de maintenir une machine vivante quand de nouvelles machines sortent sur le marché, imposant aux ludothèques de suivre le mouvement. Pour autant, le rétro a toujours la cote aux côtés des joueuses et des joueurs. Sony l'a bien compris et continue donc d'assurer le support de sa PS3.

En ce mercredi 5 mars 2025, on peut le dire : la PS3 passe officiellement à la version 4.92 avec son nouveau patch. Notez qu'il s'agit d'une mise à jour mineure qui tend essentiellement à optimiser encore un peu les performances de la marchine en matière de lecture de Blu-ray. Voici ce qui change :

Pour lire des disques Blu-ray, votre système PS3 a besoin d'une nouvelle clé de chiffrement pour le lecteur Blu-ray. Pour renouveler la clé de chiffrement du lecteur Blu-ray, installez la dernière version du logiciel système PS3.

© Nikita Kostrykin

Si vous souhaitez profiter pleinement et sans encombre des fonctionnalités de la PS3, n'hésitez pas à passer à la version 4.92. Assurez-vous d'avoir au moins 200 Mo de mémoire disponible pour l'installer (c'est un espace minime, ça ne devrait donc pas poser de problème).

Pour procéder ensuite à l'installation de la mise à jour, il faut que votre PS3 soit connectée à internet. Ensuite, rendez-vous dans les paramètres de la console et sélectionnez « mise à jour du système ». Vous pouvez aussi télécharger le patch 4.92 sur votre PC et faire l'installation en passant par une clé USB. Une simple formalité pour une console toujours très appréciée des fans !