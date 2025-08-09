Si vous utilisez encore votre console PS3, alors vous faites peut-être partie des inquiets après une découverte qui a de quoi fendre le cœur pour bien des fans.

Sortie en 2006, la PS3 fêtera ses 20 ans d'existence le mois prochain. Voilà une belle longévité pour une machine qui peut encore se targuer d'avoir une communauté présente. De fait, bien des joueuses et des joueurs s'en sont arrêtés à ce modèle. Il faut dire qu'il est fourni en licences de renom ! Cependant, une mauvaise surprise vient aujourd'hui frapper les fans, laissant planer une menace qu'ils redoutent depuis longtemps.

Impossible d'aller au bout sur PS3

Contre toute attente, la PS3 n'est pas tout à fait passée sous les radars de PlayStation. Le constructeur entretient toujours son hardware, même si l'âge se fait ressentir. Pas plus tard qu'en mars dernier, la console recevait une mise à jour que personne n'attendait. Il s'agissait d'un patch mineur faisait passer la machine à la version 4.92 pour apporter un petit coup de neuf au lecteur Blu-ray.

Ce simple détail tendait à montrer que PlayStation portait toujours de l'attention à la PS3. Seulement, cette attention pourrait bien être le signe du déclin de la console. En effet, depuis plusieurs jours, des joueuses et joueurs ont pu rencontrer une mésaventure pendant leur navigation sur l'un des services centraux : le PS Store.

En ce moment, si vous tentez d'acheter n'importe quel jeu sur le PlayStation Store de la PS3, vous vous confronterez à un message d'erreur. Celui-ci indique : « Ce service est actuellement en cours de maintenance ». Que cela veut-il dire ? Ce pourrait tout bonnement être une opération de support pour optimiser le service. Mais une autre inquiétude gronde...

© Delisted Games sur YouTube.

Une page qui pourrait bientôt se tourner pour PlayStation

Finalement, ne serait-il pas temps pour la PS3 de tirer sa révérence ? Cette maintenance pourrait être le signe d'une fermeture définitive prochaine du PS Store sur la console de 2006. En 2023, Nintendo fermait la boutique de ses 3DS et Wii U, respectivement sorties en 2011 et 2012. Il semble inévitable que la console de PlayStation finisse par suivre le même chemin.

Or, une fermeture du PS Store sur la PS3 serait synonyme du tout physique à l'avenir. Vous ne pourriez accéder aux titres dématérialisés que si vous les avez déjà téléchargés sur votre console. Or, il existe des tonnes de jeux qui n'ont jamais eu le luxe de sortir en boîte. Ce genre de moment dans la vie d'un hardware poste toujours la question de la préservation de la mémoire vidéoludique. C'est donc une page difficile qui pourrait bientôt se tourner.