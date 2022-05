La PS3 et la PS Vita sont encore mises à jour ? Eh oui ! Même si les firmwares sont publiés de manière sporadique, Sony trouve le moyen de soutenir un peu ses vieilles consoles. Enfin sauf cette fois où il s'agit de retirer une fonctionnalité pour les nouveaux utilisateurs.

Cela faisait pratiquement un an que la PS3 n'avait pas été mise à jour. Sans crier gare, un firmware 4.88 était sorti en juin 2021 pour améliorer la stabilité de la console et le support des blu-ray.

Mais en rallumant votre machine, vous devrez installer une mise à jour 4.89 qui limite les options relatives à votre compte. Maintenant, la création ou la gestion d'un compte se fera via un navigateur PC et non plus depuis la PS3. De même, afin de "renforcer la sécurité de votre compte", Sony Interactive Entertainment demande un "mot de passe de configuration de l'appareil".

Cette impossibilité de créer normalement un compte PSN sur PS3 s'applique également à la PS Vita et son nouveau firmware 3.74.

Il est temps de passer à autre chose

La suppression de cette fonctionnalité s'inscrit dans la logique de Sony, et même de tout constructeur, de délaisser un jour ou l'autre leurs produits les plus anciens. Même si la société n'a pas fermé les PS Store des deux consoles, il est aujourd'hui plus compliqué de se procurer des jeux dessus. Toutes les bonnes choses ont une fin ?