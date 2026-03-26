L'un des jeux phares de la PS2, sorti il y a 25 ans aurait clairement mérité un remake que Sony ne lui a jamais accordé, mais voici à quoi il aurait pu ressembler s'il avait reçu le feu vert.

Pour beaucoup, l'actualité récente a laissé un goût amer lorsqu'on a appris la fermeture par Sony de Bluepoint Games (Demon's Souls Remake). Beaucoup le considéraient en effet comme un candidat idéal pour un Bloodborne Remake terriblement attendu. Mais bien d'autres licences historiques de Sony n'ont jamais eu droit à un remake qu'ils auraient pourtant bien mérité, comme un grand classique de la PS2, qui a récemment fait l'objet d'une révélation rare de quelque chose qui a priori ne verra malheureusement jamais le jour.

Un rare aperçu d'un prototype de remake pour un duo iconique de la PS2

La PS2 est probablement l'une des consoles les plus emblématiques de l'histoire, et l'un des best-sellers absolus de Sony grâce à sa puissance impressionnante pour l'époque pour afficher des jeux en 3D, qui évoluait à toute vitesse à la fin des années 90/début des années 2000. Le succès de cette console, le géant japonais la doit aussi à de véritables mascottes comme Ratchet & Clank, Sly Cooper, ou encore ce qui nous intéresse ici : Jak & Daxter, par un certain Naughty Dog.

The Precursor Legacy, sorti en 2001 sur PS2, était alors la nouvelle licence phare des créateurs de Crash Bandicoot, dont on se souviendra plus tard pour d'autres noms légendaires comme Uncharted et The Last of Us. L'univers et les personnages hauts en couleur de Jak & Daxter revêtaient toutefois une saveur particulière, qui n'a malheureusement jamais eu droit à un remake, faute de validation par Sony. Ça n'a toutefois pas été faute d'essayer, comme la récemment prouvé l'animateur et scénariste Travis Howe, qui a révélé qu'il faisait partie d'une équipe qui souhaitait proposer à Sony une belle remise au goût du jour de Jak & Daxter : The Precursor Legacy.

Dans un message publié sur LinkedIn et repartagé via notamment le post X.com ci-dessous, Travis Howe explique que cela remonte à longtemps et que sa mission consistait à recréer une cinématique du jeu original sorti sur PS2 « plan par plan » afin de présenter sa vision du projet. Malheureusement, le projet n'a jamais abouti, mais il a pu partager son travail, offrant un aperçu de ce qui aurait constitué un élément clé de la présentation pour obtenir le feu vert auprès de Sony.

Sources : LinkedIn ; X.com