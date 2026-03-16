Culte pour beaucoup de joueurs, l'un des jeux PS2 et Gamecube les plus appréciés de sa génération pourrait bien faire l'objet d'un come-back inespéré. À l'époque, ce GTA-like avait clairement surpris tout le monde en adaptant l'une des séries animées les plus populaires de tous les temps, et un remake ou remaster serait bel et bien envisageable.

On parle évidemment du très bon Les Simpson Hit & Run, jeu d'action à la sauce GTA sorti sur PS2 et Gamecube dans les années 2000. À l'époque, le jeu a été piloté par Radical Entertainment, oui, le studio qui vient de renaître de ses cendres il y a tout juste quelques semaines sous le nouveau blason de New Radical Games.

L'un des jeux PS2 les plus appréciés pourrait bien revenir

Déjà à ce moment-là, l'espoir d'un retour de Hit & Run commençait à beaucoup faire parler, mais cette fois, c'est le scénariste des Simpsons lui-même qui a pris la parole sur le sujet. Dans les colonnes de People, Matt Selman, showrunner de la série et l'un des créateurs du jeu, a affirmé qu'il adorerait voir revenir le jeu. Il s'est même dit à la fois fier et étonné que le jeu PS2 soit devenu un titre culte au fil des années. « Je n'imaginais pas qu'il deviendrait un jeu culte, un succès retentissant. Parmi tous les jeux [PS2 et Gamecube ], parmi les milliers de jeux Simpson… celui-ci… ».

Alors que la série fêtait il y a peu son 800ème épisode, le créateur a été interrogé quant au retour éventuel de Hit & Run sur consoles et PC actuels après son carton sur PS2. Sans détour, l'homme a répondu qu'il ne fallait jamais dire jamais. Une simple phrase qui peut être lourde de sens, d'autant plus lorsque l'on jette un œil à l'actualité du studio qui a donné naissance au jeu sur PS2 à l'époque. S'il précise volontiers que rien n'est certain concernant un éventuel remaster ou un remake, Selman souhaite tout de même être optimiste et donner de l'espoir aux fans : « Rien n'est encore définitif. Mais ma devise concernant Hit & Run serait : Il ne faut jamais dire jamais ». À l'heure où les grands retours de licences cultes de l'ère PS2 et PS3 sont légion, Les Simpson Hit & Run pourrait tout à fait se faire une place de choix.

Source : People