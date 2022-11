La PS2 est surement l'une des consoles les plus populaires au monde et pour cette raison un fan a voulu vous proposer TOUS les manuels de l'intégralité des jeux.

Quand on pense à la PS2, on a forcément un souvenir assez ému. L'une des étapes fondamentales pour la découverte d'un jeu passait inévitablement par la lecture du manuel. Vous savez cette petite excitation en ouvrant le boitier d'un jeu pour la première fois ? Dans la voiture de vos parents à la sortie d'un magasin, au pied du sapin le jour de Noël... Bref le manuel était un peu la définition du teasing dans sa version ultime.

PS2 : tous les manuels des jeux, en 4K

Comme le reporte Kotaku, un fan et "conservateur" de jeux appelé Kirkland cherche à préserver cette nostalgie en numérisant en 4K le manuel de chacun des jeux PS2. Hélas cela ne concerne évidemment que les manuels US mais c'est déjà une bonne chose. Vous pouvez retrouver l'ensemble de son travail de longue haleine en vous rendant sur ce lien. Ensuite sur la partie droite, vous avez le choix entre plusieurs formats dont le traditionnel PDF. Il y au total 1907 manuels de jeux et le tout est classé par ordre alphabétique pour vous aider à vous y retrouver. Disponible depuis l'an 2000 (oui déjà) la PS2 est la console la plus populaire de tous les temps avec pas moins de 155 millions de ventes à travers le monde. À titre d'exemple la Nintendo Switch qui fait un énorme carton n'est pour l'instant qu'à 111 millions de ventes.

Pour télécharger l'ensemble des manuels il faudra tout de même avoir 17 Go de libre sur votre espace de stockage. Sachant qu'avant la compression il fallait tout de même 230 Go... Mais comme vous pouvez aussi télécharger les contenus de manière indépendante, tout va bien.

Quel manuel de jeu avez-vous envie de télécharger en premier ?