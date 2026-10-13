Ces dernières années, la mode est aux remasters et aux remakes. Il n’est donc pas étonnant de voir régulièrement des jeux collectivement oubliés, parfois sous-cotés, parfois jamais sortis sur notre territoire, s’offrir une seconde jeunesse sans crier gare. Et Electronic Arts aurait visiblement décidé de sortir l’une de ses reliques de ses cartons, plus de 30 ans après sa sortie sur PS1 et PC. Le jeu de science-fiction Wing Commander III Heart of the Tiger, qui avait notamment marqué les esprits avec son casting hollywoodien, devrait faire son grand retour.

L'un des premiers jeux AAA de la PS1 et Mac bientôt de retour ?

Aperçu lors du Portland Retro Gaming Expo, puis relayé sur Bluesky par Steve Lin, membre du conseil d’administration de la Video Game History Foundation, le remaster de Wing Commander III Heart of the Tiger pourrait avoir révélé son existence prématurément. Lors d’une présentation consacrée à la préservation des archives d’EA, Jim Vessella, producteur chez l’éditeur, aurait en effet dévoilé une certaine édition 30e anniversaire de Wing Commander 3. Le remaster de cet ancien jeu PS1 et PC inclurait alors des cinématiques restaurées à partir de celles originales, une refonte de certaines séquences, un patch communautaire, une fréquence à 60 fps ainsi que la prise en charge des manettes. Le jeu serait notamment prévu sur Steam et GOG. A l’heure où ces lignes sont écrites, EA n’a cependant pas annoncé officiellement Wing Commander III 30th Anniversary Edition.

C'est quoi Wing Commander 3 ?

Sorti en 1994 sur DOS et Mac, avant d’arriver sur 3DP puis sur PS1 en 1996, l'excellent shooter spatial s’était démarqué des trois autres épisodes de la franchise de Chris Roberts grâce à ses séquences filmées avec de véritables acteurs. Parmi le casting hollywoodien qu’il recensait on retrouvait notamment Mark Hamill (Star Wars), Malcolm McDowell (Halloween) ou encore Tom Wilson (Retour vers le Futur). A l’époque, le jeu fut un énorme succès critique et public, notamment car il était perçu comme l’un des premiers jeux à gros budget (4 millions de dollars), tentant de faire le pont entre le jeu vidéo et le cinéma. Un jeu PS1 et Mac clairement en avance sur son temps et qui revêt aujourd’hui encore une importance dans l’évolution du film interactif.

Source : Steve Lin