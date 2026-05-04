L'un des meilleurs rpg de la PS1 serait sur le point de revenir 26 ans après sa sortie si l'on en croit ce nouveau leak de l'organisme de classification PEGI.

L'un des plus grands RPG de l'ère PS1 serait sur le point de refaire surface, 26 ans après sa sortie initiale. Il s'agit là d'un des premiers jeux d'une des plus grandes licences de JRPG, désormais connue de tous. Si l'information n'est pas encore officielle, des éléments ont d'ores et déjà leaké.

L'un des meilleurs RPG de la PS1 bientôt de retour ?

Repéré par un internaute, le jeu PS1 Tales of Eternia (ou Tales of Destiny 2) a refait surface. Un remaster a en effet été enregistré sur l'organisme de classification européen et il semblerait qu'il prévoit de sortir au moins sur Nintendo Switch. Malheureusement, la fiche a depuis été supprimée, suggérant une diffusion un poil trop anticipée, comme ça arrive souvent. Tales of Eternia est le troisième épisode de la série Tales of qui continue toujours aujourd'hui, le dernier jeu en date étant l'excellent Tales of Arise. Initialement, Eternia est sorti sur PS1 dans les années 2000 et a eu le droit à une réédition quelques années plus tard sur PSP.

On y incarne Reid, un jeune homme tout ce qu'il y a de plus classique qui est témoin de la chute d'un mystérieux objet avec sa meilleure amie. Tous deux vont alors inspecter le site du crash et y faire la rencontre d'une jeune femme. Démarre alors un voyage qui va dépasser toutes les attentes et poussera nos jeunes héros à sauver le monde d'un cataclysme qui pourrait bien signer la fin de tout.

À l'époque sur PS1, Eternia était une petite pépite qui a contribué à améliorer la recette si particulière de la franchise.

Pour l'heure, le remaster de Tales of Eternia n'a pas été officialisé et on ne sait pas quelle plateforme est réellement concernée, si ce n'est la Nintendo Switch pour le moment. Si l'organisme de classification a d'ores et déjà préparé le terrain, il y a fort à parier qu'une annonce est imminente de la part de Bandai Namco. Il n'y a plus qu'à surveiller.

Bande-annonce de Tales of Eternia PS1 pour les 25 ans de la licence.

Source : X.com