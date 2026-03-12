1996 fut définitivement l'une des meilleures années de l'histoire de la PS1. Celle-ci a en effet vu naître des jeux proprement légendaires comme Crash Bandicoot, Tomb Raide, ou encore Resident Evil, ainsi que d'innombrables autres titres à succès pour la première et iconique console de Sony. Aujourd'hui, un jeu de cette année-là s'apprête à faire son grand retour, mais il s'agit d'un titre que beaucoup ont très probablement oublié.

Nouveau décollage pour un jeu PS1 de l'année folle 1996

Disponible aujourd'hui sur PS5 et Nintendo Switch 2, le jeu PS1 de 1996 qui nous intéresse ici est un titre particulièrement spécial, car sorti uniquement au Japon et en Europe. Il est en effet assez rare que l'Europe ait droit à cette époque à une forme « d'exclusivité » par rapport aux États-Unis. Qu'à cela ne tienne, Hamster Corp lui permet de briller et voler à nouveau grâce à un portage s'inscrivant dans l'initiative « Consoles Archives », qui vise à remettre en au goût du jour de vieux jeux oubliés depuis. Le titre en question s'intitule Sonic Wings Special.

Sorti en juillet 1996 sur PS1 ainsi que Sega Saturn, ce shoot'em up provient originellement du studio japonais Video System. C'est cependant sa version sur la première console de Sony qui a connu le plus grand succès. C'est d'ailleurs celle-ci qui a droit aujourd'hui à un portage, pour l'heure uniquement sur PS5 et Nintendo Switch 2. « Dans ce jeu de tir, un groupe diversifié de pilotes de chasse du monde entier lutte pour contrecarrer un coup d'État orchestré par une organisation maléfique », indique le synopsis. « Le jeu propose un système à fins multiples : le scénario évolue en fonction des choix du joueur. Choisissez votre partenaire idéal et combattez pour rétablir la paix dans le monde ».

Si ce petit bout repêché de la grande histoire de la PS1 vous intéresse, il est disponible au prix de 12,99 euros sur PS5 et Switch 2. D'autres jeux de la vénérable console de Sony devraient bientôt avoir droit à un traitement similaire de la part de Hamster Corp par le biais de son projet « Console Archives », mais la liste complète des titres qui bénéficieront d'une réédition reste encore à déterminer.

Source : Hamster Corp