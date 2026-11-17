27 ans après sa sortie sur PS1 et deux décennies à rester précieusement au Japon, ce JRPG au tour par tour avec des sirènes va enfin nous être accessible.

La PS1 regorge encore de trésors oubliés, parfois qui nous ont été inaccessibles pendant plusieurs décennies. Et parfois, il suffit d’une poignée de passionnés pour faire revenir quelques curiosités que l’on croyait définitivement condamnées à rester au Japon. C’est justement le cas de Meremanoid, un JPRG sorti en 1991 sur PS1, qui, 27 ans après sa sortie, va enfin recevoir une traduction anglaise… et sans IA.

Un RPG au tour par tour de la PS1 sort enfin du Japon

Adapté d’un anime diffusé un an plus tôt, Meremanoid embarquait les joueurs japonais dans un univers intégralement sous-marin, peuplé de sirènes et créatures aquatiques. A l’époque, le JRPG reprenait les classiques du genre, avec des combats au tour par tour dans la veine de FF7 avec des moyens définitivement plus modestes. Une production atypique, qui n’a probablement jamais eu les armes pour rivaliser avec les mastodontes de l’époque, mais qui avait suffisamment de personnalité pour rester gravé dans les mémoires de celles et ceux qui ont pu jouer à ce RPG de la PS1.

Car après tout, lorsque l’on explore les recoins les plus obscurs du catalogue de la console, la question est davantage de savoir si un jeu mérite qu’on s’y intéresse plutôt que de savoir s'il est bon. Et Meremanoid semble clairement avoir trouvé son public, au point que des traducteurs soient déterminés à lui offrir une seconde vie, hors du territoire japonais. « À titre personnel, ces jeux obscurs me fascinent. Et la ludothèque PS1 est une véritable mine d'or. Je pense que tout jeu présentant une barrière linguistique mérite une traduction », explique Chapu, l’un des chefs de ce projet entièrement réalisé par des fans, sur Reddit.

Car, comme il l’explique, si un jeu de course ou de combat reste accessible sans comprendre le Japonais, un RPG et une aventure reposant sur son scénario sont davantage entravés par la barrière de la langue. Et parce que la traduction anglaise de ce jeu méconnu de la PS1 est confectionnée par des passionnés, ils se refusent à céder aux sirènes de la facilité.

Intro de Meremanoid sur PS1

Une traduction sans aucune IA

Dans leur annonce sur les réseaux sociaux, les développeurs revendiquent en effet une traduction sans intelligence artificielle. « De la traduction aux graphismes en passant par le code, ce projet de traduction amateur est fier de n’utiliser absolument aucune IA », peut-on lire. Le patch anglais est désormais disponible sur Romhack Plaza, gratuitement. L’occasion de découvrir un JRPG au tour par tour méconnu de la PS1, grâce à l’amour du patrimoine vidéoludique, qui a manifestement encore de beaux jours devant lui.

Source : Reddit