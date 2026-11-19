Les ressorties de classiques de l’ère PS1, SNES ou encore Game Boy n’en finissent plus. C’est au tour d’Atari de faire vibrer la corde nostalgique avec le retour d’une licence bien connue des Français et des Belges.

Les nostalgiques de la PS1 se prennent régulièrement de sacrés coups de vieux. Alors que les remasters de classiques emblématiques de la première PlayStation se multiplient, voilà que deux jeux d’aventure inspirés d’une célèbre bande dessinée franco-belge incontournable à l’époque s’apprêtent à ressortir de l’ombre. Contre toute attente, Lucky Luke va rejoindre la grande tendance des compilations rétro en faisant son grand retour sur l’ensemble des plateformes.

Des jeux de votre enfance sur PS1, SNES et Game Boy reviennent

Baptisée Lucky Luke : The Lonesome Cowboy Collection, cette compilation regroupant six jeux est éditée par Infogrames, sous la bannière d’Atari. La nostalgie jusqu’au bout. Elle permettra en outre de retrouver les jeux les plus marquants du célèbre cowboy, de ses aventures sur PS1 en passant par celles sur SNES ou Game Boy. Des titres qui devraient raviver les souvenirs de nombre d’enfants des années 90, qui se sont retrouvés avec Lucky Luke sous le sapin. Voici donc les six jeux qui composent Lucky Luke : The Lonesome Cowboy Collection :

Lucky Luke (Game Boy Color, 1996)

Lucky Luke (Super Nintendo, 1997)

Lucky Luke : Sur la piste des Dalton (PS1, 1998)

Lucky Luke : Le Train des desperados (Game Boy Color, 2000)

Lucky Luke : La Fièvre de l'Ouest (PS1, 2001)

Lucky Luke : Wanted! (Game Boy Advance, 2001)

Quels sont les changements de cette compilation ?

Autant dire que les joueurs qui ont grandi avec ces consoles risquent de retrouver quelques souvenirs enfouis, mais pas forcément les plus glorieux de la PS1. Leur retour a tout de même de quoi piquer la curiosité des amateurs de rétrogaming et ceux qui ont pris plaisir à donner du fil à retordre aux Dalton. Mais comme toute compilation rétro de nos jours, Lucky Luke : The Lonesome Cowboy Collection ne se contentera pas de ressortir les versions originales telles quelles. Infogrames annonce en effet plusieurs améliorations de confort, dont des graphismes retravaillés, des sauvegardes automatiques, des trophées/succès, des filtres visuels, des bordures d’écran personnalisables ou encore la possibilité de modifier les touches.

En bonus, les développeurs ont également prévu la Frontier Experience, sorte de musée interactif à la première personne, accompagné d’un stand de tir. De quoi découvrir l’histoire du célèbre cowboy et son univers. Lucky Luke : The Lonesome Cowboy Collection est donc attendu pour le 13 janvier 2027 sur PS5, PS4, Nintendo Switch 2 et 1, Xbox Series et PC via Steam.

Source : Atari