Une licence hyper culte de la PS1, récemment revenue sur le devant de la scène, aurait dû nous réserver une bien plus grosse surprise avant un événement dramatique.

Un coup de tonnerre vient de résonner dans l'industrie. Un projet secret qui aurait fait la joie de bien des nostalgiques de l'ère PS1 était en préparation jusqu'à il y a peu. Seulement, les enjeux du moment auront eu raison de ce renouveau. Une déception qui risque de hanter les fans de cette saga culte qui auraient probablement rêvé de voir ce retour en bonne et due forme.

Un jeu culte de la PS1 qui a raté son comeback

Pendant un temps, les couloirs Eidos Montréal étaient en ébullition autour d'un projet qui fleurait bon les années 1990-2000. Des sources restées anonymes ont récemment révélé à nos confrères d'Insider Gaming que le studio planchait sur un reboot d'une saga culte, marqué par la plume de réputée Amy Hennig (Uncharted 2). Les connaisseurs auront déjà compris de quoi il retourne, à savoir la licence Legacy of Kain.

Loin du remaster des deux premiers opus sorti il y a tout juste un an, Eidos étaient vraisemblablement en train de remodeler cette œuvre-phare de la PS1 afin d'en proposer un soft reboot moderne sous le nom de code « P16 ». On devait y retrouver l'esprit initial, mêlant combat rapproché et parkour, le tout dans un univers de dark fantasy qui fait l'âme des Legacy of Kain de la PS1. Seulement, au bout d'un an de travail, un chamboulement est venu mettre un terme au projet.

D'après les sources de nos confrères, ce serait le rachat d'Eidos par Embracer qui aurait précipité l'avortement du reboot de Legacy of Kain. Pourtant, le projet aurait été confié ensuite à Crystal Dynamics... qui n'en aurait finalement rien fait. Entre licenciements, restructuration et annulations en masse chez le géant du gaming, l'initiative n'aura pas tenu le coup. À défaut d'un retour dans une version modernisée, le récent double remaster a au moins le mérite de remettre la licence culte de la PS1 sous les projecteurs.

© Crystal Dynamics / Aspyr