Ces derniers temps, PlayStation semble repenser sa manière d'exploiter son catalogue historique. Le PS Plus Premium est évidemment une belle manière de replonger dans ses souvenirs de joueur avec des classiques des premières consoles de la marque, à commencer par la PS1. Les studios se rendent eux aussi compte de l'intérêt du public pour les ludothèques rétro, les resmasters et autres remakes. C'est donc avec beaucoup de plaisir que certains nostalgiques de l'époque 1990-2000 vont apprendre qu'un titre adoré s'apprête à faire son retour.

Encore un beau jeu PS1 ressuscité

Récemment, on a eu le droit à quelques annonces qui fleuraient bon la nostalgie du côté de PlayStation. On pense par exemple à la collection remastérisée de Legacy of Kain, parue fin 2024. Mais, le catalogue de l'éditeur-constructeur ne manque pas de titres à ramener à la vie. Cette fois, c'est un de la PS1 qui va avoir droit à un bon coup de polish : le jeu de plateforme Croc.

L'annonce date d'il y a déjà plusieurs mois. En août 2024, le studio Argonaut Games (Star Fox, Harry Potter à l'école des sorciers), nous prenait par surprise en dévoilant le trailer du remaster de Croc: Legend of the Gobbos. Depuis, c'est donc officiel : nous allons retrouver le crocodile de la PS1 dans son univers très coloré et plein d'humour, faisant face à des ennemis tout aussi rafraîchissants que lui. Ne manquait alors plus qu'une information : la date de sortie.

La nouvelle est enfin tombée. C'est par un post sur le réseau social X que le studio a indiqué quel jour reviendra le croco star de la PS1. Sortez votre agenda : c'est le 2 avril 2025 que vous pourrez mettre la main sur le remaster de Croc, en exclusivité PC sur GOG. Vous pouvez d'ailleurs le whishlister dès maintenant. Le jeu paraîtra également sur console. Vous pourrez ainsi y jouer sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch, mais la date exacte n'a pas encore été communiquée.