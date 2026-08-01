Après un retour d'entre les morts de son illustre aîné et de son studio, un autre monument de la PS1 et de votre enfance va également revenir prochainement.

L'année dernière, Argonaut Games se rappelait à notre bon souvenir en procédant à une double résurrection qu'était la sienne, ainsi qu'une licence iconique de la PS1 avec le remaster de Croc premier du nom. Avance rapide jusqu'à cette semaine, alors que le studio a annoncé administrer le même traitement à Croc 2 Kingdom of the Gobbos, avec non seulement une refonte graphique et des fonctionnalités déjà présentes dans le remaster de son aîné, mais aussi d'autres nouveautés au programme.

La suite des aventures de Croc, une mascotte de la PS1, s'offre également un remaster

Cette nouvelle annonce proche de la nécromancie nous provient donc d'Argonaut Games, le studio britannique à qui l'on doit notamment le légendaire Star Fox sorti sur SNES et porté par leur technologie révolutionnaire pour l'époque : SNES FX. Le studio a ensuite perdu tous ses employés en 2004, une grande partie rejoignant Rocksteady, un autre studio britannique désormais bien connu, sur le développement des jeux Batman Arkham.

Mais voilà qu'il revenait 20 ans plus tard, pour annoncer contre toute attente un remaster HD de Croc premier du nom sorti en 2025, soit 28 ans après sa sortie sur PS1, Mega Saturn et Game Boy Color, puis de remettre le couvert en 2026 en annonçant la même chose pour Croc 2 Kingdom of the Gobbos, attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.

Sorti en 1999 sur PS1 et Game Boy Color, Croc 2 était donc la suite d'une licence iconique du jeu de plateforme en 3D, qui proposait cette fois de voyager à travers quatre villages Gobbo sur terre, en mer et dans les airs à travers plus de 40 niveaux. Son remaster développé par Argonaut Games entend donc remettre cette mascotte de la PS1 sur le devant de la scène.

Un remaster très complet, mais sans date de sortie à l'heure actuelle

Comme le remaster du premier épisode de la mascotte reptilienne de la PS1, celui du second épisode entend offrir :

graphismes améliorés

contrôles plus modernes avec notamment l'ajout d'un triple saut

défis inédits comme de nouveaux boss

le retour de la fonctionnalité Croc2pedia, un musée numérique rendant hommage à ce monument de la PS1

Il faudra cependant repasser plus tard pour savoir quand le remaster de Croc2 Kingdom of the Gobbos sortira, car la bande-annonce ci-dessous ne précise pas de date de sortie, uniquement les plateformes visées que sont PC, PS5 et Xbox Series.

Source : Argonaut Games sur YouTube