Sans crier gare, une généreuse collection de grands classiques de la PS1 s'apprête à faire son retour très prochainement sur la dernière console de Sony.

Généralement, les jeux classiques de l'époque PS1 et PS2 ont droit à des revisites sur les consoles plus récentes de Sony via l'onéreux palier PS Plus Premium. La collection qui nous intéresse ici prend toutefois un chemin différent et nettement moins commun : celui d'une réédition complète à venir bientôt sur PS5 et Nintendo Switch, avec en prime une jolie couche de jeux.

Retour dans la petite enfance avec une collection de grands classiques de la PS1

Via une belle initiative de Limited Run Games, spécialiste dans la compilations de jeux rétro, les joueurs PS5 et Nintendo Switch auront bientôt droit à une forte dose de nostalgie et/ou d'un retour en enfance alors que pas moins de six jeux sortis à partir de 1998 sur PS1, Nintendo 64 et les consoles portables Game Boy, Color et Advance s'apprêtent à ressortir leurs jouets via la compilation Les Razmoket : Retro Rewind à venir le 15 mai 2026.

Cette compilation de Limited Run Games, dont la vente s'ouvrira à partir de ce 1er mai se déclinera en deux éditions, dans un format physique et numérique. L'édition Standard à 34,99 euros prendra la forme d'un jeu PS5/Nintendo Switch classique avec un livret imprimé inclus, tandis que la Deluxe, à 64,99 euros, disposera en plus d'une boîte dans le style de celles des jeux PS1, N64 et Game Boy, la bande-annonce de l'ensemble des jeux présents dans la collection et des goodies supplémentaires comme un porte-clés Reptar et des stickers.

S'agissant des jeux inclus dans la compilation Razmoket : Retro Rewind, nous avons droit aux titres suivants :

La Recherche de Reptar : probablement le plus iconique, sorti sur PS1 en 1998 ;

Les Razmoket le Film : une adaptation du film éponyme sur Game Boy et Game Boy Color ;

Time Travelers : un platformer sorti sur Game Boy et Game Boy Color en 1999 ;

Studio Tour : un jeu d'action-aventure sorti en 1999 sur PlayStation ;

Les Razmoket à Paris le Film : une autre adaptation du film éponyme sorti sur PS1 et N64 ;

Castle Capers : un autre platformer sorti exclusivement sur Game Boy Advance en 2001.



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Source : Limited Run Games