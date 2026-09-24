Un jeu culte de la PS1 revient près de 30 ans après sa sortie dans une version modernisée qui préserve toutefois l'expérience rétro pour ravir les nostalgiques.

Le catalogue de la PS1 semble inépuisable quand on voit tous les jeux de l'époque qui connaissent un comeback inattendu. C'est encore le cas avec un shooter qui va rappeler des souvenirs à celles et ceux qui l'ont connu soit sur borne d'arcade en 1996, soit sur la console de Sony en 1997. Xevious 3D/G revient sur le devant de la scène grâce à la collection Arcade Archives 2.

Le shooter Xevious 3D/G ressort 30 ans plus tard

Certains d'entre vous se rappellent peut-être de la saga des Xevious, des shooters très arcade dans lesquels on pilote un vaisseau en vue du dessus. Eh bien le 8ᵉ épisode, Xevious 3D/G, qui avait été développé par Namco à la fin des années 1990, s'offre un retour complètement inattendu en 2026.

La version PS1 avait vu le jour en 1997, un an après la sortie de Xevious 3D/G sur borne d'arcade. Namco avait orchestré ce portage grâce à la similitude entre les deux matériels. Même si le jeu n'avait pas forcément reçu un accueil public très enthousiaste, il a marqué l'histoire de sa licence puisqu'avec lui, elle passait le cap des graphismes polygonaux en 3D plutôt que des sprites traditionnels. Et ça, vous allez pouvoir le découvrir dès maintenant sur PS5, Xbox SERIES X|S, Nintendo Switch 2.

Un jeu PS1 remit au goût du jour sur les consoles nouvelle génération

Si Xevious 3D/G fait son retour aujourd'hui, c'est dans le cadre de la collection Arcade Archives qui ravive un tas de jeux rétro. Cette initiative portée par l'éditeur Hamster Corporation a déjà ravivé des titres iconiques de l'ère PS1 ou plus vieux encore. On pense notamment à Orius ou encore Rave Racer.

Dès ce 24 septembre 2026, vous pouvez vous procurer Arcade Archives 2 Xevious 3D/G sur PS5, XBOX Series X|S et Nintendo Switch 2. Ainsi, vous redécouvrirez ce shooter iconique de la PS1 avec quelques fonctionnalités plus modernes, comme la prise en charge du VRR ou le rembobinage, ainsi que 4 modes de jeux différents :

Original, pour retrouver l'expérience de l'époque

High Score, pour le scoring en une run avec un classement en ligne

Caravan, du scoring sur une durée de 5 minutes avec classement en ligne également

Time Attack, équivalent d'un mode speedrun