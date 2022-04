Oui, la PlayStation Vita a été mise au placard, enterrée même, par Sony il y a longtemps. Mais là, la firme japonaise a pour ainsi dire planté le dernier clou dans le cercueil en l'excluant complètement du nouveau PlayStation Plus. Explications.

T'es la portable mal aimée, tu rentres pas !

Considérée comme un petit bijou technologique, du moins la première version avec son superbe écran OLED, la PS Vita a eu une vie beaucoup plus sombre. Après des débuts prometteurs et quelques jeux qui valaient le détour (Gravity Rush, Tearaway, LBP...), Sony a rapidement délaissé sa nouvelle console... et ça ne s'arrange pas.

Parmi les vieux jeux disponibles dans le PS Plus Premium, les titres PlayStation Vita n'y figurent absolument pas. Et ce, alors que les joueurs auront accès à des softs PS1, PS2 et PS3... et PSP. La PlayStation Portable qui a pour rappel été un immense succès avec plus de 80 millions d'unités vendues.

Vrai mépris de la part de Sony Interactive Entertainment ? Pas forcément. À la différence des autres consoles, la PS Vita a des caractéristiques qui compliquent les choses. On pense à son gyroscope, mais surtout, aux écrans tactiles avant et arrière qui étaient utilisés dans plusieurs titres. Uncharted : Golden Abyss demandait quant à lui au joueur de placer la caméra arrière devant une lumière vive pour résoudre une énigme par exemple.

On peut donc comprendre les difficultés à proposer la bibliothèque sur PS4 et PS5, en cloud comme en local. En revanche, la firme japonaise aurait peut-être pu faire un pas envers les possesseurs de la portable en ajoutant une sélection de jeux PS Vita dans le PS+, accessibles depuis la console.

La PS Vita dit non à l'abonnement PS Plus

Au lancement du nouveau PlayStation Plus en juin prochain, l'abonnement au service ne pourra se faire que depuis un PC, mobile, une PS4 ou une PS5. L'option sera retirée de la PS3 et de la PS Vita :

Lorsque le nouveau PlayStation Plus sera lancé, vous ne pourrez plus souscrire à un nouvel abonnement directement à partir de votre PS3 ou PS Vita. Vous aurez toujours la possibilité de souscrire à un abonnement depuis un PC, mobile, une PS4 ou PS5. Si vous restez abonné, tous les avantages PS3 et PS Vita (comme les jeux gratuits mensuels déjà récupérés) continueront d'être disponibles.

Tandis qu'on rêve toujours d'un Remote Play compatible PS5, on vous rappelle que si votre collection n'est pas complète, vous pouvez encore acheter des jeux PS Vita (et PS3) depuis le retour en arrière de Sony.