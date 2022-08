Sony continue de gâter les joueurs en lançant une seconde vague de promos d’été sur le PS Store. Au programme des réductions sur les jeux PS5, PS4, PSVR et leurs DLC.

Les promos du PS Store s’enchaînent. Sony poursuit les hostilités en lançant une seconde vague de ses Super Promos d’Eté. Au programme, plein de réductions sur les exclusivités PS4 et PS5, les jeux récents petits comme gros, et des grands classiques. Encore une fois, il y en a pour tous les goûts et il y a de jolies baisses de prix dans le lot. Vous avez jusqu’au 18 août à à 2h59 du matin, heure française, pour faire vos emplettes.

Comme d’habitude, on vous a fait une sélection généreuse des meilleures promos du PS Store triée par tranche de prix. On rappelle également que plusieurs des jeux présents dans la liste ci-dessous sont gratuits dans le cadre du PS Plus Premium / Extra. Pensez à vérifier, même si c’est indiqué sur la page du jeu.

Les nouvelles promos du PS Store

Aliens: Fireteam Elite — Deluxe Edition PS4 And PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

: 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%) Anno: Mutationem Collector's Edition PS4 And PS 5 : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

5 : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%) Assassin's Creed Odyssey — Gold Edition : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

: 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%) Assassin's Creed Valhalla Deluxe PS4 And PS5 : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

: 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%) Back 4 Blood: Édition Standard PS4 And PS5 : 31,50€ au lieu de 70€ (-50%)

: 31,50€ au lieu de 70€ (-50%) Bundle Numérique Cross-Gen WWE 2K22 : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

: 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%) Call Of Duty: Black Ops Cold War — Édition Standard : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

: 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%) Call Of Duty: Infinite Warfare — Legacy Edition : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

: 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%) Call Of Duty: Modern Warfare : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

: 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%) Call Of Duty: Vanguard — Édition Standard : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%) Chivalry 2 Special Edition PS4 And PS5 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

: 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%) Crash Bandicoot — Pack Quadrilogy : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

: 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%) Cyberpunk 2077 : 24,99€ au lieu de 44,99€ (-50%)

: 24,99€ au lieu de 44,99€ (-50%) Days Gone Édition Deluxe Numérique : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

: 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%) Dead Cells: Road To The Sea Bundle : 23,09€ au lieu de 32,99€ (-30%)

: 23,09€ au lieu de 32,99€ (-30%) Death Stranding Director's Cut : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

: 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%) Deathloop Deluxe Edition : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

: 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%) Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe Edition : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

: 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%) Dragon Quest Builders 2 Édition Numérique Deluxe : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

: 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%) Dragon Quest XI S: Les Combattants De La Destinée — Édition Ultime : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

: 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%) Dying Light 2 Stay Human PS4 & PS5 : 46,89€ au lieu de 69,99€ (-33%)

: 46,89€ au lieu de 69,99€ (-33%) Édition Master Deluxe Monster Hunter World: Iceborne : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

: 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%) Édition Numérique Deluxe De Demon's Souls : 69,99€ au lieu de 99,99€ (-30%)

: 69,99€ au lieu de 99,99€ (-30%) Far Cry 6 — Édition Ultimate PS4 & PS5 : 47,99€ au lieu de 119,99€ (-60%)

: 47,99€ au lieu de 119,99€ (-60%) For Honor Complete Edition : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

: 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%) Ghost Of Tsushima Director's Cut PS5 : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

: 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%) Ghost Of Tsushima Director's Cut PS4 : 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%)

: 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%) Gran Turismo 7 PS4 : 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%)

: 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%) Gran Tursimo 7 PS5 : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

: 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%) Hitman 3 — Deluxe Edition : 31,49€ au lieu de 89,99€ (-65%)

: 31,49€ au lieu de 89,99€ (-65%) Horizon Forbidden West PS5 : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

: 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%) Horizon Forbidden West PS4 : 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%)

: 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%) Hunt: Showdown – Gold Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

: 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%) Immortals Fenyx Rising — Édition Gold PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

: 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%) Insurgency: Sandstorm : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

: 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%) Kerbal Space Program Enhanced Edition Complete : 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%) Kingdom Hearts All-In-One : 76,99€ au lieu de 109,99€ (-30%)

: 76,99€ au lieu de 109,99€ (-30%) Lego Star Wars: La Saga Skywalker PS4 And PS5 : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

: 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%) Life Is Strange Remastered Collection : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

: 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%) Lost Judgment PS4 And PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

: 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) Marvel's Avengers: Édition Numérique Exclusive : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

: 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%) Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 And PS5 : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

: 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%) Mass Effect Édition Légendaire : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

: 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%) MLB The Show 22 Sur PS4 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

: 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

: 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%) Pack: Le Bâton De La Vérité + L’Annale Du Destin : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

: 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%) Red Dead Redemption 2: Édition Ultime : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

: 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%) Returnal : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

: 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%) Scarlet Nexus PS4 And PS5 : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

: 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%) Sekiro: Shadows Die Twice — Édition Goty : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

: 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%) Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster Édition Deluxe Numérique : 31,49€ au lieu de 69,99€ (-55%)

: 31,49€ au lieu de 69,99€ (-55%) Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

: 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%) Spellforce III Reforced : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

: 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%) Super Monkey Ball Banana Mania Édition Deluxe Numérique PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

: 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) Tales Of Arise Ultimate Edition PS4 & PS5 : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

: 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%) The Dark Pictures Anthology — Triple Pack PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

: 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) The Division 2 — Warlords Of New York Ultimate Edition : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

: 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%) The Elder Scrolls V: Skyrim VR : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

: 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%) The Outer Worlds: Pack Approuvé Par Le Conseil : 35,99€ au lieu de 79,99€ (-55%)

: 35,99€ au lieu de 79,99€ (-55%) The Quarry — Édition Deluxe Pour PS4 & PS5 : 56,94€ au lieu de 84,99€ (-33%)

: 56,94€ au lieu de 84,99€ (-33%) Tiny Tina's Wonderlands: Édition Merveilleux Chaos : 67,49€ au lieu de 89,99€ (-25%)

: 67,49€ au lieu de 89,99€ (-25%) Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Ultimate Edition : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

: 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%) Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Deluxe Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

: 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) Voice Of Cards: The Forsaken Maiden + DLC Set : 25,89€ au lieu de 36,99€ (-30%)

: 25,89€ au lieu de 36,99€ (-30%) Voice Of Cards: The Isle Dragon Roars + DLC Set : 26,59€ au lieu de 37,99€ (-30%)

: 26,59€ au lieu de 37,99€ (-30%) Watch Dogs: Legion — Édition Deluxe : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

: 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%) Wolfenstein: Alt History Collection : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

: 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%) Ys IX: Monstrum Nox : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Les jeux PS4 et PS5 à moins de 20 euros

Astro Bot Rescue Mission : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Away: The Survival Series : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

: 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) Batman Return to Arkham : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

: 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%) Batman: Arkham Knight — Édition Premium : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

: 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%) Blood And Truth : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Bundle Grand Theft Auto V: Édition Premium Great White Shark Bundle : 19,79€ au lieu de 44,99€ (-56%)

: 19,79€ au lieu de 44,99€ (-56%) Captain Tsubasa: Rise Of New Champions Édition Deluxe : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

: 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%) Castlevania Advance Collection : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

: 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%) Code Vein Deluxe Edition : 19,79€ au lieu de 89,99€ (-78%)

: 19,79€ au lieu de 89,99€ (-78%) Cooking Mama: Cookstar : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Crysis 2 Remastered : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

: 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%) Crysis 3 Remastered : 16,49€ au lieu de (-45%)

: 16,49€ au lieu de (-45%) Danganronpa 1/2 Reload : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girl s : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

s : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) Danganronpa V3: Killing Harmony : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Dark Souls II : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

: 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%) Dark Souls III — Deluxe Edition : 14,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

: 14,49€ au lieu de 69,99€ (-75%) Dark Souls: Remastered : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Dead Rising 4: Frank's Big Package : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

: 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%) Detroit: Become Human — Édition Deluxe Numérique : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Devil May Cry HD Collection And 4Se Bundle : 14,84€ au lieu de 44,99€ (-67%)

: 14,84€ au lieu de 44,99€ (-67%) Dishonored: Death Of The Outsider — Pack Deluxe : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

: 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%) Disney Classics Games Aladdin Et Le Roi Lion : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%) Don't Starve Mega Pack 2020 : 13,19€ au lieu de 32,99€ (-60%)

: 13,19€ au lieu de 32,99€ (-60%) Dragon Ball Fighterz — Fighterz Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

: 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%) Edition Numérique Deluxe God Of War : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

: 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) Fallout 76: Aube D'Acier Deluxe Edition : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

: 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%) Far Cry New Dawn : 11,24€ au lieu de 44,99€ (-75%)

: 11,24€ au lieu de 44,99€ (-75%) FIFA 22 : 11,89€ au lieu de 69,99€ (-83%)

: 11,89€ au lieu de 69,99€ (-83%) Ghostrunner : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%) Greedfall — Gold Edition : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

: 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%) Hades : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

: 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%) Injustice 2 — Standard Edition : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

: 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%) Just Cause 4 — Édition Complète : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

: 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%) La Terre Du Milieu: L'Ombre De La Guerre : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

: 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%) Lake PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

: 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%) Lego Marvel Super Heroes 2 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

: 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%) Lego Ninjago Le Film: Le Jeu Vidéo : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

: 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%) Life Is Strange 2 — Saison Complète : 12,78€ au lieu de 31,96€ (-60%)

: 12,78€ au lieu de 31,96€ (-60%) Lot Need For Speed Ultimate : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

: 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%) Maneater PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Marvel's Iron Man VR : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Minute of Islands : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

: 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%) Monopoly Madness : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

: 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) NHL 22 PS4 : 14,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

: 14,49€ au lieu de 69,99€ (-75%) Olliolli World (PS4/PS5 ) : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

) : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%) Persona 4 Arena Ultimax : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

: 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%) Persona 5: Ultimate Edition : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

: 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%) Persona Dancing: Endless Night Collection : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

: 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%) Predator: Hunting Grounds : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Shadow Of The Tomb Raider Definitive Edition : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

: 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%) Sid Meier's Civilization VI Édition Platinum : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

: 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%) Sonic Forces : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

: 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%) Street Fighter V: Champion Edition : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

: 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) The King Of Fighters XIV Ultimate Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) The Last Of Us Part II : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) The Yakuza Remastered Collection : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Deluxe Edition : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

: 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%) Trek To Yomi : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

: 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%) UFC 4 Édition Deluxe : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

: 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%) Valkyria Chronicles 4 Complete Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

: 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%) Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

: 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%) World of Final Fantasy : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

: 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%) Zero Escape: The Nonary Games : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Les promos PS Store à moins de 10 euros