Sony fait le grand ménage. Suite aux plaintes de nombreux développeurs, l’éditeur japonais avait opéré des changements bienvenus sur le PS Store des PS5 et PS4. Le constructeur enclenche désormais la seconde et va encore plus loin dans sa démarche. Ça ne va clairement pas plaire à certains chasseurs de trophées.

Le PS Store fait le ménage

PlayStation s’engage envers les développeurs. Souvent sous le feu des critiques, le PS Store a été jugé à de nombreuses reprises comme une plateforme difficile d’accès pour les jeux indépendants. De par sa visibilité avant tout et des coûts nécessaires pour avoir un minimum de publicité. Pour répondre aux attentes des développeurs, Sony avait mis à jour sa boutique PS5 et PS4 en août dernier pour assainir l’onglet « Nouveaux Jeux ». La catégorie mettait en avant tout et n’importe quoi et surtout les shovelwares. Un terme qui désigne les jeux express, sans intérêt, conçus uniquement pour le farming de trophées platine qui déclenchent rien qu’en lançant le jeu ou presque. Aujourd’hui, Sony affermit sa position sur le sujet.

L’éditeur a envoyé une lettre aux développeurs indiquant qu’il allait serrer la vis. Dans son viseur : les jeux qui enchaînent les variantes sans véritables changements, les non-jeux et ceux qui ne sont là que pour faire gagner des trophées platine facilement. Tous ces shovelwares seront « shadowban », autrement dit furtivement bloqués, ou retirés de la boutique PS5/PS4. Les développeurs adeptes de cette pratique pourront même être bannis du PS Store avec l’impossibilité de publier de nouveaux titres.

La fin des trophées platine faciles sur PS5 & PS4 ?

SIE s’efforce à ce que les clients puissent rechercher de découvrir toute une diversité d’expériences sur les consoles PlayStation, et à ce que nos partenaires aient des moyens équitables pour être découverts. Lorsque certains partenaires sur-saturent ou « spamment » le PS Store avec de nombreuses variantes du même type de contenu, cela peut avoir un impact négatif sur l’expérience des clients et des partenaires. Extrait de la lettre de Sony aux développeurs via Dexdotexe

Désormais, le PS Store interdit formellement les jeux où les fonctionnalités et/ou les assets sont du copier-coller d’une itération déjà existante, ainsi que ceux où il n’y a pas de différence majeure entre le produit précédent. A la place, Sony encourage plutôt ces développeurs à créer une compilation de leurs shovelwares et à les regrouper en un seul produit. En cas de non-respect, l’éditeur supprimera leur contenu, limitera leur visibilité sur la boutique et pourra même les empêcher de poster de nouveaux jeux sur le PS Store. Une décision qui répond clairement aux demandes des acteurs de l’industrie, mais qui chiffonne certains joueurs. Une partie de la communauté de chasseurs de trophées est en effet très friande de ses one-shots qui permettent de gonfler leur rang rien qu’en lançant un jeu ou en le terminant en deux minutes chrono.