Les super promos du printemps continuent de fleurir sur le PS Store, vous permettant d'acquérir plus de 4000 jeux PS4/PS5 à très bon prix, profitez-en !

La semaine dernière, nous vous évoquions le lancement sur le PS Store de la Super Promo du printemps. Celle-ci continue de battre son plein et se garnit d'encore plus de jeux PS4 ou PS5 jusqu'à -93% moins cher, du moins dans leur format dématérialisé. Avec autant de jeux en lice, il peut cependant être difficile de faire le tri. On vous propose donc une petite curation maison pour vous faire gagner un peu de temps.

Les super promos du printemps rayonnent sur le catalogue du PS Store

Pour ce faire, nous vous proposons ci-dessous différentes listes présentant chacune une dizaine de titres actuellement en promotion sur le PS Store, en commençant par les bons jeux à récupérer pour moins de 5 euros, puis 10 et 20 euros, et enfin d'autres promotions qui pourraient valoir le détour. Entrons donc directement dans le vif du sujet.

De belles affaires déjà à moins de 5 euros

Batman Arkham Knight à 3,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

à 3,99€ au lieu de 24,99€ (-80%) Dishonored 2 à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Just Cause 3 à 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

à 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%) Mad Max à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Mirror's Edge Catalyst à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Mortal Kombat X à 4,99€ au lieu de 14,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 14,99€ (-75%) Need for Speed Heat à 4,89€ au lieu de 69,99€ (-93%)

à 4,89€ au lieu de 69,99€ (-93%) Rayman Legends à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Titanfall 2 à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Saints Row IV Re-elected à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

De très bons titres disponibles à moins de 10 euros sur le PS Store

Batman Collection Arkham à 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

à 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%) Devil May Cry 5 Special Edition à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) DOOM Eternal à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) God of War 3 Remastered à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Kingdom Come Deliverance - Royal Edition à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Mafia Definitive Edition à 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

à 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%) Pack La Terre du Milieu L'Ombre du Mordor + L'Ombre de la Guerre à 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

à 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%) Riders Republic à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Tekken 7 à 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

à 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%) The Witcher 3 Wild Hunt - Complete Edition à 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Le plein de gros jeux à moins de 20 euros

Assassin's Creed Mirage à 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

à 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%) Dead By Daylight à 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

à 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) Grand Theft Auto 5 - Édition Premium à 14,69€ au lieu de 34,99€ (-58%)

- Édition Premium à 14,69€ au lieu de 34,99€ (-58%) Grounded à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Hogwarts Legacy à 18,74€ au lieu de 74,99€ (-75%)

à 18,74€ au lieu de 74,99€ (-75%) MotoGP 24 à 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

à 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%) No Man's Sky à 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

à 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%) Red Dead Redemption 2 à 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

à 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%) Resident Evil 4 Remake à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) The Elder Scrolls 5 Skyrim Anniversary Edition à 18,14€ au lieu de 54,99€ (-67%)

D'autres offres alléchantes pour ce printemps sur le PS Store

Avatar Frontiers of Pandora à 26,39€ au lieu de 79,99€ (-67%)

à 26,39€ au lieu de 79,99€ (-67%) Crash Bandicoot 4: It's About Time à 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

à 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%) Cyberpunk 2077 à 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

à 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) Dragon's Dogma 2 à 39,74€ au lieu de 74,99€ (-47%)

à 39,74€ au lieu de 74,99€ (-47%) Elden Ring à 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

à 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%) Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition à 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

à 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%) Hitman World of Assassination à 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

à 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%) Resident Evil Remake Trilogy à 49,49€ au lieu de 89,99€(-45%)

à 49,49€ au lieu de 89,99€(-45%) Star Wars Outlaws à 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

à 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%) The Crew Motorfest à 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Avec ces modestes listes, nous ne faisons que gratter la surface des promos actuellement proposés sur le PS Store. Pour faire vos courses, comme par exemple sur de grosses exclusivités Sony telles que Marvel's Spider-Man 2 à 49,59€ au lieu de 79,99€(-38%), Silent Hill 2 Remake Deluxe Edition à 51,99€ au lieu de 79,99€ (-35%) ou encore Stellar Blade à 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%), ou encore sur des chefs d'œuvre tels que Baldur's Gate 3 à 55,99€ au lieu de 69,99€(-20%), rendez-vous directement sur votre PS5 ou le cas échéant PS4, ou suivez ce lien.

Source : PlayStation Store