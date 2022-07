Les limites du digital se font ressentir. Sony a annoncé supprimer définitivement du contenu acheté sur le PS Store. Certains joueurs vont perdre des produits pour lesquels ils ont payé et qu’ils auraient pourtant dû garder « à vie ».

Des films et séries achetés sur le PS Store supprimés définitivement

Rien n’est éternel avec le digital. Comme vous le savez le PS Store permet d’acheter des jeux, des DLC mais aussi d’acheter de louer des films. Du moins jusqu’à l’année dernière, puisque Sony avait annoncé se retirer du marché de la VOD en mars 2021. Cependant, celles et ceux qui ont acheté du contenu vidéo vont se retrouver lésés, puisque l’éditeur japonais va carrément les supprimer des bibliothèques des acheteurs, qui se retrouveront sans rien.

Plus concrètement, les films produits par Studio Canal seront retirés du catalogue PlayStation et ce même pour les joueurs qui ont acheté ces films. Une décision qui va à l’encontre de la promesse faite par Sony, qui annonçait l’année dernière que « les utilisateurs pourront toujours accéder au contenu cinématographique et télévisé qu’ils ont acheté sur le PS Store. » Un an plus tard, revirement de situation.

Peut-on réellement garder un contenu digital à vie ?

A compter du 31 août, il ne sera plus possible de « visionner votre contenu Studio Canal précédemment acheté et il sera supprimé de votre bibliothèque », explique PlayStation Allemagne dans un nouveau communiqué. Un changement que l’éditeur explique par une évolution des accords de licence avec les fournisseurs de ce contenu. Pour l’instant, seuls les joueurs allemands et autrichiens semblent concernés. On ne sait pas si cela va s’étendre à d’autres territoires ou non, mais la France pourrait être concernée à l’avenir.

Ça ne paraît pas, mais ce seront tout de même plus de 300 films et séries achetés qui vont être tout bonnement supprimés des PS5 et PS4 d’utilisateurs qui ont pourtant dépensé de l’argent. Cela soulève une nouvelle fois la question de la propriété sur les contenus digitaux, qui doivent en théorie pouvoir être gardés à vie. Mais rien n’est éternel dans le monde joyeux du numérique et cela pourrait s’avérer inquiétant pour les jeux achetés au format digital sur le PS Store et les autres plateformes dans les années à venir.