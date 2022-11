C’est la mésaventure rapportée par un utilisateur américain du service qui est venu raconter sa petite histoire sur les réseaux sociaux. Ce joueur avait dans l’idée de relancer Hitman 3, jeu qu’il avait acheté dès sa sortie sur le PS Store de sa PS5, pour une soixantaine de dollars. Si son jeu était bien disponible dans sa bibliothèque et téléchargeable depuis sa collection, il n’aura toutefois jamais voulu se lancer, lui demandant de le racheter avant de pouvoir jouer.

Sony cherche-t-il vraiment à arnaquer les joueurs sur le PS Store ?

Complètement bloqué, notre gamer tentera tout ce qui est possible et inimaginable avant de contacter le support de Sony. Support qui validera bel et bien le fait que le jeu se trouve dans la liste d’achat du joueur à la date du mois de janvier et que tout semble normal, avant de lui suggérer de racheter le jeu PS5 une seconde fois pour pouvoir le lancer. Un comble.

Une réponse complètement à côté de la plaque pour le fan qui pointera le système de licence chaotique de la marque. Si pour l’heure le problème n’a visiblement pas été résolu pour notre malchanceux, cela fait également écho aux nombreux problèmes du PS Store et au manque de clarté de son système de versions et autres licences numériques.

Comment résoudre les problèmes de licences de jeux PS5 et PS4 ?

Toujours en période de transition, coincés entre deux générations, les jeux sont parfois disponibles en plusieurs versions PS4 et PS5 dans le PS Store. Sans compter les éventuels packs deluxe, les « mises à niveau », les bundles cross-gen, les DLC… Oui, c’est un peu la foire. Il n’est donc pas rare de se retrouver avec des problèmes de licences numériques, généralement résolus avec une restauration rapide des propriétés de la manière suivante :

Paramètres > Utilisateurs et Comptes > Autres > Restauration des Licences

Mais hélas, parfois, il arrive que ça ne fonctionne pas. Par ailleurs, le vrai problème, c’est qu’il semblerait que le support lui-même soit un peu perdu. En écrivant ces lignes, nous pouvons d’ailleurs nous-même témoigner d’un problème similaire ayant carrément bloqué mes achats en ligne, sans que le support ne puisse faire quoi que ce soit. C’est une mise à jour du PS Store qui aura fini par résoudre le souci de lui-même. Et ce sans que le support ou nous-même n’en comprenions la raison.

Et vous, avez-vous déjà eu des soucis similaires ?