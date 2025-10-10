Le PS Store va prendre un autre visage en ajoutant une nouvelle fonctionnalité qui se faisait attendre depuis un moment. C'est en train d'arriver partout.

Tout le monde va pouvoir en profiter. Le PS Store est en pleine phase de mise à jour. Depuis plus d'un an, il testait une fonctionnalité réclamée de longue date par une partie des joueuses et joueurs. Visiblement, les essais se sont révélés concluants, car elle est en passe de se généraliser pour toutes et tous. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que vous puissiez y avoir accès vous aussi.

Le PS Store vous donne la parole

En ce moment, ce sont les soldes sur le PS Store. Des tonnes de promos vous permettent d'acquérir des jeux PS4 et PS5 à petit prix jusqu'au 23 octobre. À cette occasion, certains utilisateurs auront peut-être remarqué une nouveauté sur l'interface, notamment s'ils parcourent la boutique numérique depuis leur navigateur web. Ça y est, une fonctionnalité attendue depuis longtemps se rend disponible pour tous !

Celle-ci concerne l'évaluation des jeux disponibles sur le PS Store. Jusqu'à présent, les joueuses et joueurs pouvaient attribuer une note sur une échelle de 5 étoiles. Cela permettait de repérer les titres les plus appréciés de la communauté. Cependant, c'est un système relativement limité, puisqu'aucune précision ne peut être apportée en plus. C'est pourquoi Sony a décidé d'implémenter une fonctionnalité complémentaire.

Ancien système de notation. Capture d'écran en date du 10 octobre 2025. © Gameblog.

En phase de test depuis l'été 2024, la nouvelle fonctionnalité du PS Store commence à se déployer partout et pour tout le monde. Il s'agit d'un système de commentaire qui vient s'ajouter à celui de la simple notation. Ainsi, les joueuses et joueurs vont maintenant pouvoir donner leur avis plus explicitement via un encart de texte pouvant contenir 4 000 caractères.

Cela devrait impliquer davantage la communauté et aider le public à faire ses choix au moment d'effectuer un achat. Pour l'heure, cette option du PS Store n'est accessible que sur PC. Si vous ne la voyez pas encore apparaître sur votre interface, ce ne sera qu'une question de temps avant que vous puissiez, vous aussi, rédiger vos commentaires sur les jeux.

© Cusman78 sur Reddit.