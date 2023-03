Avis aux joueurs PlayStation non abonnés au PS Plus Extra et Premium. Plusieurs gros jeux du catalogue sont à prix cassé sur le PS Store, mais pendant un très court laps de temps.

Régulièrement, Sony et ses partenaires proposent aux joueurs PS5 et PS4 de récupérer pléthores de productions à prix cassé. La semaine dernière, l’éditeur a lancé ses promos PS Store Mega Mars avec des réductions sur près de 1000 jeux de tout gabarit. De temps à autres, le constructeur ponctue ses opérations commerciales de quelques offres éphémères qui ne durent que quelques jours.

Il reste donc encore quelques heures pour profiter des premières « Offres Du Week-End » du mois, qui se termineront le mardi 7 mars 2023 à 2h59 du matin, heure française. Ces promos PS Store s’adressent avant tout à celles et ceux qui n’auraient pas craqué pour le PS Plus Extra et Premium. On retrouve en effet dans la courte liste ci-dessous une majorité de titres présents dans le catalogue des deux nouvelles formules du service d'abonnement, puisque c’est l’éditeur Take-Two qui est à l’honneur. C’est l’occasion ou jamais de craquer pour Borderlands 3, Tiny Tina’s Wonderlands, Civilization 6 ou même les jeux Rockstar Games.

Les promos PS Store du weekend

Borderlands 3 : édition Super Deluxe PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Borderlands 3 PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Grand Theft Auto V (PlayStation 5) : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Grand Theft Auto V : Édition Premium : 14,69€ au lieu de 34,99€ (-58%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Mafia: Trilogy : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

NBA 2K23 Édition Michael Jordan : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

NBA 2K23 pour PS4 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

NBA 2K23 pour PS5 : 26,39€ au lieu de 79,99€ (-67%)

New Tales from the Borderlands : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

OlliOlli World Expansion Pass (PS4/PS5) : 11,99€ au lieu de 14,99€ (-20%)

Pack amélioration Anthologie Sid Meier’s Civilization VI : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Pack PGA TOUR 2K23 x NBA 2K23 : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

Pack Season Pass Borderlands 3 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Pass d'extension The Outer Worlds : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

PGA TOUR 2K23 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

PGA TOUR 2K23 Édition Cross-Gen : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

PGA TOUR 2K23 Édition Tiger Woods : 83,99€ au lieu de 119,99€ (-30%)

Red Dead Online : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Red Dead Redemption 2 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Rollerdrome : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

Sid Meier's Civilization VI : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Stray : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

The Outer Worlds : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

The Outer Worlds : Meurtre sur Éridan : 9,74€ au lieu de 14,99€ (-35%)

The Outer Worlds : Péril sur Gorgone : 9,74€ au lieu de 14,99€ (-35%)

The Quarry pour PS4 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

The Quarry pour PS5 : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Tiny Tina's Wonderlands : Édition Merveilleux Chaos : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

Tiny Tina's Wonderlands : Season Pass : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Tiny Tina's Wonderlands pour PS4 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

On rappelle par la même occasion que vous avez jusqu'au 9 mars 2023 pour profiter de -35% sur le passage à la formule PS Plus supérieure. C'est le moment ou jamais de craquer pour le PlayStation Plus Extra ou Premium si vous avez un abonnement à longue durée en cours. C'est en effet la première fois que l'éditeur fait un tel geste commercial pour la mise à niveau. Pour mémoire, le montant est calculé au prorata de la durée restantes de l'abonnement. Rendez-vous sur le PS Store ou depuis votre compte PSN pour en profiter.