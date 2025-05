Ce 7 mai, le PS Store se fend d'une nouvelle vague de promos baptisées Next Level Savings, avec jusqu'à - 92% sur plus de 200 jeux, profitez-en pour faire encore quelques économies.

Après deux vagues de promotions du printemps en avril dernier, en voici donc une nouvelle qui arrive dès aujourd'hui sur le PS Store, cette fois avec l'appellation Next Level Savings. Quel qu'en soit le nom, il s'agit d'une autre opportunité de s'offrir plus de 2000 jeux PS4 ou PS5 à prix réduit, du moins dans leur format dématérialisé. Une fois encore, nous vous proposons une petite curation maison pour vous aiguiller un peu.

Des promos Next Level à saisir dès maintenant sur le PS Store

Comme pour les précédentes vagues de promos du PS Store, nous allons découper cela en quatre catégories : les offres à moins de 5, 10 et 20 euros, puis les autres réductions croustillantes qu'il serait dommage de manquer, si vous avez plus de fonds à votre disposition. Sans plus attendre, voyons donc voir ce que ces fameuses Next Level Savings ont à nous proposer.

De jolies promos déjà proposées à moins de 5 euros

Battlefield 1 à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Batman Arkham Knight à 2,99€ au lieu de 24,99€ (-85%)

à 2,99€ au lieu de 24,99€ (-85%) BLACKSAD: Under the Skin à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Broforce à 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

à 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%) Just Cause 3 à 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

à 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%) Mortal Kombat X à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Resident Evil Revelations à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Titanfall 2 à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Valkyria Chronicles Remastered à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) XIII à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Passage au niveau supérieur à moins de 10 euros sur le PS Store

Ace Combat 7: Skies Unknown à 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

à 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%) Bloodborne à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Brothers: A Tale of Two Sons à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Devil May Cry 5 Special Edition à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) LEGO Marvel's Avengers à 5,59€ au lieu de 69,99€ (-92%)

à 5,59€ au lieu de 69,99€ (-92%) Riders Republic à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Robocop: Rogue City à 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

à 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%) The Last of Us Remastered à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Uncharted: The Nathan Drake Collection à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Tekken 7 à 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Festival de gros jeux à moins de 20 euros

Assassin's Creed Origins à 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

à 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%) Dark Souls Remastered à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Dead Space Remake à 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

à 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%) Grounded à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Life is Strange Remastered Collection à 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

à 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Metal Gear Solid V: Phantom Pain à 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

à 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%) Resident Evil 4 à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Soul Calibur 6 à 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

à 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%) SnowRunner à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) The Elder Scrolls 5 Skyrim Anniversary Edition à 18,14€ au lieu de 54,99€ (-67%)

D'autres grosses promos à ne pas manquer sur le PS Store

Avatar Frontiers of Pandora Édition Ultime à 42,89€ au lieu de 129,99€ (-67%)

à 42,89€ au lieu de 129,99€ (-67%) Dark Souls 3 à 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

à 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) Demon's Souls Remake à 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

à 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%) Diablo 4 Édition Standard à 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

à 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) Ghost of Tsushima Director's Cut à 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

à 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%) Octopath Traveler à 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

à 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%) Pack Spyro + Crash Remastered à 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

à 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%) Persona 5 Royal à 23,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

à 23,99€ au lieu de 59,99€ (-40%) Resident Evil Remake Trilogy à 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

à 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%) Star Wars Jedi Survivor Édition Deluxe à 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

Avec ces modestes listes, nous ne faisons que gratter la surface des promos actuellement proposés sur le PlayStation Store. Pour faire vos courses, comme par exemple sur de grosses exclusivités Sony telles que Marvel's Spider-Man ou Silent Hill 2 Remake Deluxe à 51,99€ au lieu de 79,99€ (-35%) ou encore d'importants jeux tiers comme The Crew Motorfest dans son Édition Ultime à 41,99€ au lieu de 119,99€ (-65%), rendez-vous directement sur votre PS5 ou le cas échéant PS4, ou suivez ce lien.

Source : PS Store