C'est le retour des grosses promotions en ce mois de juillet 2026 sur le PS Store avec des milliers de jeux PS5 et PS4 à prix cassés jusqu'à 90% de réduction.

Alors que les températures restent hautes en ce mois de juillet 2026 particulièrement difficiles, les prix baissent sur le PS Store, au grand dam cependant des adeptes du physique, qui ont encore à raison en travers la gorge l'annonce de PlayStation au début du mois pour la fin programmée du support de la fabrication des disques à partir de janvier 2028. Si malgré tout vous souhaitez vous offrir des jeux PS4 et PS5 à prix réduit, mais fatalement au format numérique, voici une sélection des offres à saisir.

De gros jeux PS4 et PS5 à saisir en promo sur le PS Store

Assassin's Creed Shadows à 35,99€ au lieu de 79,99€ (-55%)

Assassin's Creed Valhalla - Édition Complète à 34,99€ au lieu de 139,99€ (-75%)

Battlefield 6 à 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

DRAGON BALL: Sparking! ZERO à 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT à 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

God of War Ragnarok à 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%) sur le PS Store

HITMAN World of Assassination - Deluxe Edition à 44,99€ au lieu de 99,99€ (-55%)

Horizon Forbidden West à 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

Marvel's Spider-Man Remastered à 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER à 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Star Wars Outlaws Édition Gold à 35,99€ au lieu de 119,99€ (-70%)

Stellar Blade Édition complète à 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

Un tas de très bons jeux à moins de 30€

Arma Reforger à 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Cairn à 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

DARK SOULS III à 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

DayZ à 24,74€ au lieu de 54,99€ (-55%)

Dragon's Dogma 2 à 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

FINAL FANTASY XVI à 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%) sur le PS Store

HELLDIVERS 2 à 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Kingdom Come: Deliverance II à 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales à 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Monster Hunter Wilds à 29,59€ au lieu de 79,99€ (-63%)

Palworld à 20,29€ au lieu de 28,99€ (-30%)

Sackboy: A Big Adventure à 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

De belles affaires à saisir à moins de 20€ sur le PS Store

Alan Wake 2 à 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Assassin's Creed Odyssey à 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Cyberpunk 2077 à 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

DARK SOULS: REMASTERED à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Detroit: Become Human Édition Deluxe numérique à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Grand Theft Auto V (PlayStation 5) à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) sur le PS Store

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition à 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Hollow Knight: Silksong à 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

It Takes Two à 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

NBA 2K26 Édition Superstar à 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Phasmophobia à 13,29€ au lieu de 18,99€ (-30%)

Des pépites à obtenir à moins de 10€

A Plague Tale: Innocence à 7,99€ au lieu de 39,99€(-80%)

A Way Out à 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Darwin's Paradox à 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Gang Beasts à 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

God of War à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Mortal Kombat 1 à 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

NBA 2K26 à 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

RESIDENT EVIL 2 à 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Forest à 5,09€ au lieu de 16,99€ (-70%)

The Last of Us Remastered à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Witcher 3: Wild Hunt à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Des jeux au prix vraiment cassé de moins de 5€ sur le PS Store

I Have No Mouth and I Must Scream à 4,49€ au lieu de 9,99€ (-55%)

Metro Exodus à 4,49€ au lieu de 29,99€(-85%)

Mortal Kombat 11 à 4,99€ au lieu de 49,99€(-90%)

Planet Zoo à 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Skull & Bones à 4,49€ au lieu de 29,99€(-85%) sur le PS Store

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 à 3,99€ au lieu de 39,99€(-90%)

Vampire The Masquerade Swansong à 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

We Were Here Together à 4,93€ au lieu de 12,99€(-62%)

What Remains of Edith Finch à 4,99€ au lieu de 19,99€(-75%)

WRC 9 FIA World Rally Championship à 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Source : PlayStation Store