Avis aux joueurs PS4 et PS5, c'est le moment de faire vos emplettes sur le PS Store, avec d'énormes promos jusqu'à -95% sur plus de 5000 jeux du catalogue.

Après une énorme vague de promos sur le PS Store en novembre dernier, la boutique PlayStation rempile en proposant des réductions jusqu'à -95% sur plus de 5 000 jeux PS4 et PS5 au format dématérialisé. Il peut toutefois être compliqué de faire le tri dans tout cela. Voici donc nos recommandations en se basant sur différentes tranches de prix de jeux à tarif réduit, afin d'y voir plus clair.

La folie des promos s'abat à nouveau sur le PS Store

À l'instar des soldes, les périodes de promos sur le PS Store sont un bon moyen de s'offrir des jeux PS4 et PS5 tout en faisant d'appréciables économies. Avec plus de 5 000 titres en réduction, il est cependant difficile de s'y retrouver. Voici donc quelques recommandations maison, avec une dizaine de jeux qui peuvent valoir le détour respectivement à moins de 5, 10 et 20 euros, ainsi que d'autres promotions qui pourraient vous intéresser.

Le plein de très bons jeux à moins de 5 euros

A Way Out à 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

à 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%) Rayman Legends à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%) Mad Max à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Titanfall 2 Édition Standard à 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

à 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%) Batman: Return to Arkham à 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

à 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%) La Terre du Milieu: L'Ombre de la Guerre à 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

à 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%) Dishonored 2 à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%) The Evil Within à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) DOOM (2016) à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%) Lost in Random à 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

à 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%) Battlefield V à 1,99€ au lieu de 39,99€ (-95%)

D'énormes titres à moins de 10 euros sur le PS Store

Kingdom Come Deliverance à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) The Forest à 5,09€ au lieu de 16,99€ (-70%)

à 5,09€ au lieu de 16,99€ (-70%) Uncharted: The Nathan Drake Collection à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Monster Hunter World à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) The Witcher 3 Wild Hunt à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%) Fallout 4 GOTY Edition à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Need for Speed Heat à 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

à 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%) Hades à 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

à 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%) Borderlands The Handsome Collection à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Alien Isolation à 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

à 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%) Saints Row The Third Remastered à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Festival de gros jeux à moins de 20 euros

Resident Evil 4 Remake à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition à 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

à 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Uncharted: Legacy of Thieves Collection à 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

à 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%) Assassin's Creed Origins Gold Edition à 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%) ; Odyssey à 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%) et Valhalla à 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

à 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%) à 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%) et à 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%) Jurassic World Evolution 2 à 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

à 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%) Crash Bandicoot N-Sane Trilogy à 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

à 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Spyro Reignited Trilogy à 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

à 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%) The Jak and Daxter Collection à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Tales of Arise à 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

à 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%) Marvel's Guardians of the Galaxy à 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

à 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%) Deathloop à 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

à 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%) Psychonauts 2 à 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

à 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%) Diablo 3 Eternal Collection à 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

D'autres offres notables à saisir sur le PS Store

Alan Wake 2 à 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

à 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) Red Dead Redemption 2 Édition Ultime à 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

à 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%) Crash Bandicoot 4: It's About Time à 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

à 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%) Sonic Frontiers à 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

à 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%) Sonic Superstars à 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

à 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%) Sekiro: Shadows Die Twice Édition GOTY à 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

à 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%) GTA V Édition Premium et paquet de dollars Great White Shark à 20,24€ au lieu de 44,99€ (-55%)

à 20,24€ au lieu de 44,99€ (-55%) Horizon Forbidden West à 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

à 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%) Kingdom Hearts 3 à 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

à 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%) Dragon's Dogma 2 à 39,74€ au lieu de 74,99€ (-47%)

à 39,74€ au lieu de 74,99€ (-47%) Daymare: 1994 Sandcastle à 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

Si d'aventure vous souhaitez trouver encore plus de promotions sur le PS Store, comme par exemple sur de grosses exclusivités récentes telles que Marvel's Spider-Man 2 Édition Numérique Deluxe à -34% ou Silent Hill 2 Remake à -20%, ainsi que des gros titres multiplateformes tels que Cyberpunk 2077 Édition Ultime à -35% ou Sea of Thieves Édition Premium à -50%, rendez-vous directement sur votre PS5 ou le cas échéant PS4, ou suivez ce lien.

